Il primo giorno dell’anno sembra lasciare poco spazio alla fantasia in cucina: un esercito di avanzi popola frigorifero e dispensa.

Primi fra tutti, i grandi protagonisti del cenone di San Silvestro: lenticchie e cotechino.

Se i piccoli legumi portafortuna generalmente non vanno a noia e sono più salutari, lo stesso non si può dire del corposo taglio di carne.

Inutile negare che il re delle Feste è abbastanza grasso e per certi versi pesante: come fare, quindi, per smaltirlo evitando sprechi?

Ebbene, solo pochi sanno che è una vera squisitezza oltre che facilissima questa salsa con pochi ingredienti perfetta per riciclare il cotechino avanzato. Ecco di cosa si tratta e come prepararla.

Cotechino con zabaione salato

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questa salsa all’uovo è particolarmente delicata, nonché resa frizzante dalla nota aromatica dell’aceto balsamico.

Si rivela, inoltre, particolarmente vantaggiosa, in quanto bastano all’incirca una quindicina di minuti per prepararla.

Occorrente:

2 uova;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

aceto balsamico q.b.

sale q.b.

Innanzitutto, preoccupiamoci di scaldare il cotechino avanzato, in forno o in padella, così da portarlo in tavola bello caldo e fumante.

A seguire, dopo aver posizionato una ciotola vicino al calore del fornello, cominciamo a montare i tuorli con lo zucchero e il sale.

Durante l’operazione, ogni tanto allontaniamo il recipiente dal fuoco per evitare che l’uovo cuocia, producendo uno spiacevole effetto frittata.

Mentre continuiamo a montare, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico.

Quando lo zabaione avrà raggiunto la giusta consistenza, presentandosi quindi piuttosto denso, prepariamoci a servire.

Quali vini per accompagnare?

Questa portata si sposa ugualmente bene con entrambe le tipologie di vino, bianco e rosso.

Trattandosi di un piatto a base di carne, il primo e più scontato abbinamento è quello con il rosso, magari un bel Lambrusco dalla corposità decisa.

Chi invece preferisce osare, rendendo l’insieme ancora più raffinato, può optare per un orange wine o un bianco tipo Ribolla.

Altri suggerimenti

Se è pur vero che il connubio lenticchie e cotechino è difficile da sciogliere, soprattutto per chi è fedele alle tradizioni, non sottovalutiamo altre opzioni.

Ad esempio, lo stesso cotechino riscaldato potrebbe essere accompagnato da un purè fresco o può essere usato come componente del lesso.

