Se ti occupi delle faccende di casa, ti sei mai chiesto perché si dice fare il bucato? Sappiamo, infatti, che per bucato si intende solitamente far riferimento a capi di abbigliamento. Ovvero a indumenti da lavare o che sono stati appena lavati.

Ma l’origine del termine “bucato” da dove deriva? Al riguardo c’è da dire che l’origine non è certa. Ma ci sono delle teorie che permettono di dare una spiegazione verosimile sul perché il bucato si dica appunto così. Cioè per indicare un insieme di panni da lavare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco la possibile risposta!

Ecco una delle teorie sul perché il termine in oggetto sia usato per identificare i panni sporchi da lavare. Ebbene l’adozione del termine “bucato” deriverebbe dalla pratica, diffusa nel passato, dell’uso di un telo per lavare i vestiti.

Questo telo, in particolare, era appunto bucato. Ed era posto sul catino contenente i panni da lavare allo scopo filtrare la cenere che all’epoca veniva utilizzata come detergente.

A quei tempi, infatti, in assenza di detersivi e lavatrici, per fare il bucato, e in genere, per le pulizie di casa, si era soliti ricorrere alla cosiddetta lisciva di cenere.

Una seconda teoria

Un’altra teoria, sul perché si dice fare il bucato, deriva invece dalla lingua parlata al tempo dei Franchi. A quell’epoca la parola “bukòn” significava lavare e, quindi, in base a questa teoria l’espressione fare il bucato deriverebbe dall’antica lingua dei Franchi. Da questo punto di vista, dunque, il termine “bucato” è da intendere come sinonimo di “lavato”. Ciò in seguito all’italianizzazione del termine francone.

In ogni caso, si tratta di un’espressione che affonda le sue radici nel passato. Quando tutti i panni sporchi venivano lavati a mano. I vestiti, in particolare, prima di essere sciacquati in acqua corrente, erano lasciati in ammollo con una mistura di acqua bollente e di cenere. Non a caso, ancora oggi, un detergente per lavare i panni a mano viene comunemente definito proprio come lisciva.