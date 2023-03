Il segreto per fertilizzare il terreno di orto e giardino? Basta un po’ di questo prodotto naturale e gratuito e avremo un raccolto pieno e rigoglioso tutta la stagione

Il tuo orto non dà i frutti sperati? Non sai come far riprendere la terra dalle gelate di questo inverno? Tutto si risolverà per il meglio e avrai frutta e verdura rigogliosa e saporita usando un prodotto quasi impensabile.

Dopo le gelate di questo inverno, per la natura potrebbe essere difficile ripartire.

Sono innumerevoli i danni che il freddo causa sul giardino, e non riguardano solo le piante che pensiamo siano più deboli, come le aromatiche. Quest’ultime certamente risentiranno delle temperature troppo rigide, ma anche le altre

coltivazioni, comprese quelle di frutta e verdura, potrebbero vedersela grigia. Le foglie delle piante potrebbero avvizzirsi, gli apici cambiare colore e assumere sfumature nere o marroni o, addirittura, i frutti potrebbero non nascere. In sostanza, il terreno potrebbe risentirne dal punto di vista della produttività, finendo per diventare arido e secco.

Per fortuna, però, esistono diversi metodi con cui è possibile diminuire le possibilità che il freddo attacchi il nostro terreno. Che si tratti di un giardino o di un orto, si possono utilizzare liquidi antigelo, ma anche candele che allontanino il rischio di danni per causa del freddo. Per rendere ancora più fertile il nostro terreno, però, ecco qual è il prodotto che farà assolutamente al nostro caso.

Il segreto per fertilizzare il terreno di orto e giardino? Prova ad utilizzare questo ingrediente che hai già in frigo e che non costa nulla

La stagione attuale è una delle più belle per il nostro giardino. C’è chi non vede l’ora di seminare le piante più belle per colorare il giardino, ma anche chi si focalizza soprattutto sulla semina del proprio orto.

Nello specifico, se le nostre piante presenteranno delle foglie tendenti all’ingiallimento, dovremmo utilizzare del concime con ferro chelato. Questo prodotto ha il grande vantaggio di riuscire a rinverdire le foglie delle piante, a rendere più vivaci i colori dei fiori, ma anche quello dei frutti.

Oltre a questo, ovviamente cura la clorosi ferrica, ovvero quel malessere delle piante dovuto proprio ad un non adeguato assorbimento del ferro. Ricordiamo, infatti, che ogni problematica richiede un concime specifico, che può incidere anche sulla crescita stessa della pianta. Anche le piante grasse, ad esempio,

talvolta sembrano statiche, come se non crescessero, proprio per colpa del concime sbagliato scelto.

Anche questo concime naturale gratuito è il top

Se, invece, volessimo puntare su qualcosa di ancora più naturale per fertilizzare il nostro terreno, potremmo usare un ingrediente che tutti hanno in casa.

Si tratta dei gusci d’uovo, un prodotto apparentemente di scarto, ma che ha un potenziale illimitato quando entra a contatto col terreno. Questo è il segreto per fertilizzare il terreno, uno dei migliori e naturali che potremo utilizzare, che non ci costerà nulla, ma che ci garantirà grandi risultati.

Per utilizzare i gusci, dovremo semplicemente triturarli, dividendoli in pezzi molto piccoli. Fatto ciò, dovremo semplicemente interrare il tutto, e otterremo un effetto importante sotto tanti punti di vista.

Oltre a rendere il terreno più fertile, i gusci delle uova ci aiuteranno anche a combattere i parassiti, e che potrebbero rovinare le nostre piante. Ecco perché questo sarà un ottimo ingrediente da aggiungere al nostro terreno.