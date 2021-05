Le app di messaggistica sono rapidamente diventate degli strumenti di lavoro, oltre che d’intrattenimento e di comunicazione. Telegram, soprattutto, grazie alla sua capacità innata di poter inviare file di grandi dimensioni utilizzando un suo cloud drive interno, è molto utilizzato negli ambienti d’ufficio.

Gli utenti Telegram sanno benissimo come fare: basta cliccare sull’icona a forma di graffetta e scegliere il tipo di file da mandare. Le limitazioni sono molto ampie: basti pensare che la dimensione massima dei file da poter inviare è di ben due gigabyte. Un blocco che è stato anche alzato dai vecchi 1,5 Gb in modo da poter rendere il tutto ancora più flessibile.

Le differenze più grandi

WhatsApp, in questo campo, non è mai stato molto all’avanguardia. Basti pensare che il limite di dimensione imposto dal programma è di soli 100 megabyte. Ancor peggio se si pensa al limite di soli 25 mega che impongono le email, senza passare per servizi esterni come Google Drive o simili.

Ebbene, anche WhatsApp può essere utilizzato per inviare file di grandi dimensioni basta sapere come fare: il trucco molto semplice e veloce è presto spiegato. Gli Esperti della Reazione di ProiezionidiBorsa hanno deciso di rendere noto questo sistema ai Lettori. Non c’è bisogno di scaricare nessuna applicazione aggiuntiva, né di pagare alcunché.

Non c’è bisogno di scaricare nulla

Inviare file di grosse dimensioni su WhatsApp è in realtà una procedura semplicissima e integrata nell’applicazione stessa. Senza indugi, ecco come procedere.

All’interno della conversazione desiderata, basta cliccare – come si fa per Telegram – sull’icona a forma di graffetta in basso. L’interfaccia mostrerà, a questo punto, sei icone che corrispondono al tipo di file da condividere: “Documento”, “Fotocamera”, “Galleria”, “Audio”, “Posizione” e “Contatto”.

L’opzione che occorre cliccare è proprio la prima, “Documento”: in tal modo verrà aperto il file manager del proprio smartphone – sia iOS che Android – e si potrà scegliere tranquillamente qualsiasi tipo di file da condividere con chi si desidera, dal famigliare all’amico al collega. Anche WhatsApp può essere utilizzato per inviare file di grandi dimensioni basta sapere come fare: il trucco funziona anche sulla versione web o sull’app per Pc desktop.