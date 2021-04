Il giornale era quel piacere che ci prendevamo ogni mattina. Certo, quando ancora avevamo la scusa di svegliarci qualche minuto prima del solito per uscire di casa. Caffè e cornetto, magari accompagnati da una bella sigaretta in una terrazza del bar. Immancabile, il nostro giornale preferito che ci raccontava ciò che era successo il giorno prima.

Ebbene, ora il nostro rapporto con la carta stampata è andato a farsi benedire. Non usciamo più, leggiamo le notizie su internet e i giornali purtroppo non se li compra quasi più nessuno. Eppure, erano così utili anche dopo il loro principale utilizzo! C’era chi ci incartava il pesce, chi li metteva nelle scarpe per non farle rimpicciolire.

C’era chi ci creava persino delle meravigliose opere d’arte, o chi incartava i regali. Oltretutto, i giornali erano e sono utilissimi per risolvere un problema comune a tutti che ci fa perdere moltissimo tempo. Infatti, basta un foglio di giornale per dimenticare per sempre questo fastidioso e comunissimo problema.

Meglio bianco che rosa

La situazione è spesso la seguente: è mattina presto e scendiamo per andare a prendere la macchina. La meta è nota: il lavoro di sempre per la strada di sempre. E cosa troviamo? Dei fastidiosissimi escrementi di uccelli sul nostro parabrezza. Oltre ad impedirci una buona visuale, hanno proprio l’effetto di farci cominciare la giornata con il piede sbagliato.

Ebbene, con dei vecchi fogli di giornale ci possiamo finalmente lasciare alle spalle questo problema atavico.

La procedura

Ogni sera, possiamo prendere questa buona abitudine se abbiamo lasciato la macchina in un viale alberato. Prendiamo tantissimi fogli di giornale e li disponiamo uno sopra l’altro sui vetri della macchina.

I vetri, si sa, sono delle parti molto delicate proprio come abbiamo voluto ricordare in questo articolo. Insomma, dobbiamo solo fare attenzione a disporre bene tutti i fogli di giornale sotto il tergicristallo, così da coprire bene tutto il vetro e averlo pulitissimo il giorno dopo. Infatti, basta un foglio di giornale per dimenticare per sempre questo fastidioso e comunissimo problema.