Il segno zodiacale più fortunato al gioco e quello più sfortunato

Tutti cerchiamo un colpo di fortuna nella vita, ma pochi sono quelli che lo prendono. Nonostante ci siano molte statistiche che riguardano i numeri da giocare o quelli che escono raramente, anche lo zodiaco può darci qualche suggerimento. Vediamo allora quali sono i segni zodiacali più fortunati al gioco.

Fortuna in amore

C’è un proverbio che dice “fortunato al gioco e sfortunato in amore”. In effetti questo proverbio non sempre è vero. Se l’amore offre più possibilità alle persone di trovare quello giusto, per il gioco invece è diverso. Molto valgono anche le caratteristiche personali e quelle dei segni zodiacali, a cui si appartiene.

In amore, ad esempio, sono molto fortunati il Leone e lo Scorpione. Il primo per il suo fascino da leader, che attira verso di lui soprattutto le persone che amano una spiccata socialità. Lo Scorpione invece emana un fascino misterioso, quasi magnetico. D’altra parte basta osservare il suo sguardo, per capire subito la forza che trasmette.

Tuttavia, nel campo dell’amore ci sono anche altri segni che possono avere dalla loro, le frecce di Cupido. Uno di questi è la Bilancia, la cui armonia attrae molto anche nel campo sentimentale. Il partner si trova bene accanto a lui, perché sembra che tutto fili liscio come l’olio.

Il segno zodiacale più fortunato al gioco grazie alle sue capacità

Per quanto riguarda la fortuna invece le cose sono leggermente diverse. I segni d’acqua certamente hanno una chance in questo senso. Immaginiamo ad esempio i giochi d’azzardo come il superenalotto, il lotto o il gratta e vinci. Come si fa a conoscere se si hanno delle capacità per vincere con questi giochi? Certamente non dipende dall’abilità personale, perché i numeri si estraggono a casaccio.

Ecco che subentra a questo punto una capacità che è tipica dei segni d’acqua, cioè l’intuizione. Non si tratta solo di intelligenza, come quella della Vergine, che riesci a calcolare e a sistemare forse le probabilità di vincere. L’intuizione è qualcosa che ci porta oltre la semplice capacità di calcolo o di ragionamento e la possiede il segno zodiacale più fortunato al gioco. È quella marcia in più, che ci permette di indovinare qualcosa che di per sé non è evidente. I segni d’acqua sono quelli che nello zodiaco sono più portati in questo senso. Parliamo appunto dello Scorpione, dei Pesci e del Cancro.

I segni meno fortunati al gioco

I segni zodiacali, al contrario, più sfortunati al gioco, sono quelli di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Sono molto legati alla vita pratica e poco portati al gioco d’azzardo. Per cui non hanno tutte le capacità per poter indovinare i numeri da giocare. Però bisogna anche fare attenzione agli ascendenti. Può darsi che si appartenga ad un segno, ma l’ascendente sia un segno d’acqua. In questo caso, l’ascendente può ben influenzare la scelta al momento del gioco.

Lettura consigliata

Come Scorpione e Leone questi segni si attraggono ma finiscono per litigare, invece sono altri a stare bene insieme