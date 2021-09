Ormai ottobre è alle porte e, per questa ragione, molti di noi si stanno preparando ai cambiamenti che questo mese porterà.

Chi ha l’orto sta controllando quali sono gli ortaggi da piantare e quali da raccogliere. Chi si vuole tutelare dal freddo in casa controllerà l’isolamento termico e il corretto funzionamento del riscaldamento. E così via, tutti devono prepararsi ad ottobre.

Che cosa ci aspetterà in questo mese? Saperlo con certezza è impossibile, ma possiamo ricevere qualche utile aiuto. Ad esempio, l’oroscopo può darci qualche indicazione utile. Sappiamo, infatti, che probabilmente ad ottobre ci saranno due segni zodiacali che troveranno una grande felicità personale.

Tuttavia, non tutti saranno così fortunati. Oggi, in particolare, vedremo il segno zodiacale che avrà difficoltà ad ottobre ma che sorriderà a fine mese. Insomma, partirà male, ma c’è comunque un lato positivo che, però, si farà aspettare qualche settimana.

Ecco qual è il segno

Mettiamo in guardia coloro che sono del segno del Sagittario. Questo segno si dovrà probabilmente preparare a un ottobre piuttosto turbolento. Ci saranno degli scossoni dal punto di vista personale, sotto la sfera emozionale.

Il Sagittario, infatti, troverà difficile rapportarsi in modo soddisfacente con le persone e forse litigherà con alcune sue conoscenze. Può darsi che affronterà un litigio con un partner, un amico, oppure un familiare.

Per cercare di mitigare questi conflitti, il Sagittario dovrebbe stare più attento del normale quando parla. Dovrebbe cercare di soppesare le parole, così da evitare di offendere le persone a lui vicine con commenti inappropriati o con esternazioni arroganti.

Il segno zodiacale che avrà difficoltà ad ottobre ma che sorriderà a fine mese

Anche dal punto di vista lavorativo ci saranno delle difficoltà e il Sagittario potrebbe essere sottoposto a forti stress. Anche qui, il consiglio è di ragionare prima di parlare con i colleghi, così da evitare conflitti anche sul luogo di lavoro.

Per fortuna, però, l’ultima settimana del mese porterà delle svolte importanti. Il Sagittario che ha litigato con il partner riuscirà finalmente a chiarirsi. Chi è single, invece, potrebbe avere una bella sorpresa e conoscere una persona importante. Chi ha avuto grandi stress lavorativi riuscirà, alla fine, ad ottenere l’apprezzamento dei superiori e questo sarà positivo per la sua carriera futura.

Quindi, il consiglio per il Sagittario è di resistere per circa tre settimane alle difficoltà, per poi godersi le sorprese di fine mese. Spesso i problemi non sono perenni, ma si risolvono dopo un po’ di tempo. La cosa migliore è quindi avere la mentalità giusta e prepararsi alle complicazioni.