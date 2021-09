Chi ama la gastronomia è fortunato a essere nato in Italia. Il nostro Paese è infatti ricco di tante specialità, da Nord a Sud. Soprattutto, ha prodotti tipici in ogni campo: carne, pesce, dolci, primi, vino, birra e tanti altri.

Tuttavia, un vero esperto di gastronomia deve anche provare a scoprire gusti diversi, che arrivano dall’estero. Gli appassionati di vino, ad esempio, dovrebbero guardare a posti come la California per diventare dei veri intenditori.

Chi invece ama i superalcolici deve prepararsi ad un vero tour mondiale. Se si ama il whiskey, ad esempio, è necessario conoscere quello scozzese, quello giapponese e anche il bourbon americano.

Oggi scopriamo un superalcolico di alto livello che viene dalla Francia, più precisamente dalla Normandia. Non possiamo perderci questa incredibile bevanda alle mele parente del sidro, andiamo a scoprirla.

La delizia normanna

Oggi andiamo in Normandia, alla scoperta del calvados. Trattasi di un’acquavite, prodotta a partire dal sidro di mela. Il calvados è piuttosto alcolico, poiché supera sempre i 37 gradi e mezzo, ed è perfetto per essere bevuto come digestivo.

Si tratta anche di una bevanda dalla lunga storia. Ci sono testimonianze di distillerie di mele in Normandia che partono dagli anni di Carlo Magno, attorno all’800 d.C. Sappiamo, inoltre, che è almeno dal 1600 che il sidro viene distillato.

Dopo la Rivoluzione francese, la zona di produzione di questa bevanda prese il nome di Calvados. A quei tempi, il celebre distillato di quella zona veniva già informalmente chiamato calvados e questo nome si diffuse ancora di più in quel periodo.

Il calvados gode del marchio francese di “appellation d’origine contrôlée”, che indica un prodotto tipico che deve essere provenire da zone ben precise. Inoltre, anche il processo produttivo deve essere fatto in un certo modo.

Più precisamente, il calvados deve essere prodotto tramite distillazione di sidro di mele di Normandia e deve venire dalle zone della Bassa Normandia o dal Pays de Bray. Si tratta, quindi, di aree ben precise e delimitate della Normandia. Queste regole fanno sì che il calvados abbia caratteristiche uniche, che possono arrivare solo da quel processo produttivo e da quelle zone.

Come abbiamo detto, il calvados è ottimo come digestivo. Tuttavia, ha anche un altro utilizzo comune, detto “trou normand”, che tradotto vuol dire “buco normanno”. Esso consiste nel bere un bicchierino di calvados tra due portate di un pasto consistente. Questa pratica aiuta a digerire e a proseguire quando ci sono tante portate.