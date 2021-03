Gli hacker hanno messo in essere una nuova truffa e molti italiani corrono il rischio di cliccare sui pacchi apparsi sullo smartphone e farsi fregare soldi.

Infatti in tanti cadono nelle truffe online perpetrate tramite i servizi di messaggistica istantanea oppure con l’invio di link tramite SMS. Logicamente, ognuno di noi, di fronte ad un’offerta sensazionale non riesce a farne a meno e non si rende conto che può andare incontro a seri rischi.

Occhi ben aperti

Ebbene, in questi ultimi giorni, si moltiplicano i tentativi di truffe online tramite l’invio di buoni da spendere oppure per concorrere a premi. In questi giorni sugli smartphone degli italiani è giunto un messaggio di una nota catena di supermercati, ignara di tutto. L’utente è invitato a cliccare al link contenuto nel messaggio per vincere fantomatici premi.

Azione di phishing

Ci troviamo di fronte al classico phishing, gli ignari utenti attratti dall’idea di poter vincere qualcosa, senza fatica, abboccano all’amo della truffa.

Con questo articolo vogliamo avvertire i lettori, ancora sbadati, che sta girando questo messaggio truffa e non va preso in considerazione. Altrimenti a fine procedura il numero di carta di credito finirà nelle mani sbagliate e il consumatore si troverà con il conto svuotato. Senza contare che dovrà anche perdere altro tempo prezioso per bloccare la carta presso il proprio istituto di credito.

Giochi a premi fasulli

L’inganno del momento si nasconde all’interno dei pacchi contenenti dei premi in palio sotto forma di buono acquisti o un buono omaggio. Si vince sempre, qualunque pacco venga scelto.

La fregatura

Gli hacker hanno un unico obiettivo far credere alla vittima di aver vinto per poi passare all’incasso. Infatti, l’utente per riscuotere la vincita, deve dare la propria carta di credito per farsi accreditare il fantomatico premio. Dunque è concreto il rischio di cliccare sui pacchi apparsi sullo smartphone e farsi fregare soldi. Sulla propria carta di credito non avverrà nessun accredito semmai saranno tolti molti soldi.