Il segreto per vivere (almeno!) 100 anni passa dal mangiare bene a tavola. E ancor prima dalla scelta della frutta e verdura di stagione. Tuttavia, la composizione della spesa settimanale passa anche dal vaglio dei prezzi al mercato.

Vediamo quindi quale frutta e verdura preferire nella spesa al supermercato nella settimana dal 20 al 26 di marzo per risparmiare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il binomio temperature-prezzi

A volte il sogno della longevità fa a pugni coi prezzi del mercato non proprio a portata di tasca. In agricoltura l’offerta dei beni è (anche) strettamente legata all’andamento del meteo. Una stagione climatica perfetta è foriera di quantità e qualità, quindi di prezzi più bassi. In caso contrario, invece, le ripercussioni si misurano specialmente in termini di prezzi più alti rispetto ai loro valori medi di mercato e/o di periodo.

È quanto è avvenuto nell’ultima settimana sui principali listini all’ingrosso e in merito ad alcuni ortaggi. Vediamo di capire in quale caso.

Uno sguardo ai prezzi di listino all’ingrosso

È stato anzitutto il caso dei carciofi romaneschi, cresciuti a listino del +41,9% rispetto a 1 anno fa, oppure delle fave, +49,3% rispetto allo stesso periodo 2020.

L’ultimo prezzo a listino (e all’ingrosso) rilevato dai carciofi è stato pari a 0,88 euro al kg. Anche per fave e asparagi si registrano quotazioni di mercato medio-alte. Per l’esattezza, 1,95 euro al chilo per le prime e un +12,5% di aumento dei prezzi nei secondi.

Un +40% nel prezzo (sul 2020) lo hanno fatto registrare anche gli agretti, a cui si associa anche una riduzione della domanda.

Prezzi di listino quasi invariati invece per le zucchine: il loro prezzo a listino è risultato pari a 1,18 euro nell’ultima settimana (e +0,8% sul ’20). Chi invece ha fatto registrare un calo nei prezzi sono stati i fiori di zucca, –20% sull’anno prima.

La Borsa della Spesa

Infine non possiamo non dare uno sguardo alla Borsa della Spesa. Per capire quale frutta e verdura preferire nella spesa al supermercato nella settimana dal 20 al 26 di marzo per risparmiare.

La Borsa della Spesa aiuta infatti a comprendere quale frutta e quali ortaggi hanno spuntato giudizi di eccellenza in termini di prezzi e qualità. Ancora, essendo calcolata su base settimanale e da esperti di settore, si rivela essere uno strumento formidabile per capire i trend dei prezzi delle derrate alimentari agricole.

Per quanto riguarda la frutta, un giudizio di ottimo (sul rapporto qualità-prezzo) lo ottengono le arance e le mele. Per le arance, sia rosse che bionde, anche questa settimana si sono avuti cali nei prezzi all’ingrosso.

Il giudizio di buono è invece attribuito a kiwi e limoni, mentre quello di discreto è dato a fragole e pere (prezzi stabili).

Passando invece agli ortaggi, il giudizio di eccellente lo hanno spuntato il radicchio, le zucchine, le bietole e le lattughe. Per questi ortaggi da foglia, infatti, il momento attuale può definirsi perfetto e ideale per il loro acquisto. Il loro rapporto qualità/prezzo non lascia infatti al momento margini di dubbi.

Giudizio di discreto va infine ad asparagi e fave. Per entrambi, infatti, i prezzi all’ingrosso restano ancora sopra la loro media di periodo. Infine, prezzi in diminuzione si sono avuti nell’ultima settimana anche per le melanzane, soprattutto le lunghe e le tonde violette.

Ecco dunque illustrato in sintesi quale frutta e verdura preferire nella spesa la supermercato questa settimana per salvare salute e portafoglio. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo dove conviene fare la spesa al supermercato e risparmiare anche più di mille euro al mese.