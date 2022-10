3 borghi medievali vicino a Milano da visitare per una stupenda gita fuori porta

L’autunno è una stagione meravigliosa e chi ama viaggiare sa bene quanto sia bello visitare posti nuovi proprio in questi mesi. Non siamo più assillati dall’infernale caldo estivo, i prezzi di voli e hotel si abbassano e inoltre possiamo ammirare paesaggi naturali da sogno. Ogni occasione è buona per scoprire luoghi stupendi ed allontanarsi un po’ da casa. Le grandi città d’arte attirano turisti italiani e stranieri durante tutto l’anno. Tuttavia, quando abbiamo a disposizione soltanto un giorno o un weekend per viaggiare, possiamo cercare qualche piccolo borgo incantevole. Oggi vogliamo parlare di 3 borghi medievali che si trovano a meno di un’ora da Milano e che possiedono un fascino incredibile.

3 borghi medievali vicino a Milano da visitare per rilassarsi in un weekend d’autunno

Ad appena un’ora da Milano, c’è un magnifico castello famoso per i suoi affreschi. Il Castello di Malpaga si trova a Cavernago, un piccolo borgo a 15 minuti da Bergamo. Questo castello è una dimora costruita tra il XII e il XV secolo in stile tardogotico. L’edificio è immerso nel verde della campagna bergamasca e lo vedremo soltanto dopo aver oltrepassato il portone della cittadella. Il castello possiede mura merlate, il fossato e le torri di guardia.

Come dicevamo, ciò che rende famoso questo castello sono i suoi affreschi appartenenti a 3 periodi storici differenti. Potremo ammirare affreschi geometrici risalenti al XII secolo e dipinti più tardivi realizzati tra il ‘500 e il ‘600. Anche se il nostro sguardo sarà rapito dagli affreschi, sfortunatamente bisogna constatare che resta ben poco degli arredamenti originali. Il costo del biglietto intero è di 9 euro, mentre i bambini sopra i 5 anni pagano 4 euro. Per raggiungere questa dimora, dovremo arrivare a Bergamo e prendere uno degli autobus che collegano la città al castello.

Vigevano

A circa un’ora da Milano sorge Vigevano, una città della provincia di Pavia che possiede tante bellezze da scoprire. Non appena giunti qui rimarremo sbalorditi dalla bellezza di Piazza Ducale, un vero e proprio salotto quattrocentesco in cui godersi un momento di relax. Tuttavia, Vigevano è famosa soprattutto per il suo castello, perché è uno dei più grandi complessi architettonici dell’intera Europa: il Castello Visconteo Sforzesco. Si tratta di un insieme di edifici che si sviluppano su una superficie di oltre 70 mila metri quadrati (senza contare il cortile). L’ingresso principale del castello, realizzato intorno al XIV secolo, è da Piazza Ducale. Il complesso è formato dalla cavallerizza, le strade sotterranee, la strada coperta, il maschio, la falconiera e la Loggia delle Dame e le 3 scuderie. Quest’opera architettonica imponente merita una visita, poiché turisti da tutto il Mondo accorrono a vederla per scoprire le sue bellezze.

Trezzo sull’Adda

Possiamo raggiungere Trezzo sull’Adda a meno di un’ora di auto da Milano. Tuttavia, il modo migliore e più piacevole per farlo è una bella passeggiata in bicicletta sulla ciclabile che la costeggia. Trezzo sull’Adda è un borgo stupendo dall’atmosfera quasi bucolica. Questo luogo ci regala un paesaggio magnifico immerso nel verde e si affaccia sul fiume che gli dà il nome. Trezzo sull’Adda possiede un castello, voluto dalla famiglia Visconti e realizzato intorno al XIV secolo su un promontorio. Purtroppo, del castello restano soltanto poche tracce poiché fu danneggiato nel corso dei secoli. Tuttavia, ancora oggi possiamo vedere il pozzo, la torre e parte delle mura di cinta. Possiamo passeggiare nel parco che circonda il castello e ammirare dall’alto un paesaggio mozzafiato e a perdita d’occhio.

Ecco i 3 borghi medievali vicino a Milano da visitare per concedersi una piacevole fuga dal caos quotidiano, distendere la mente e rigenerarsi.

