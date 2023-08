Molti si fasciano la testa e lo stanno facendo da mesi perdendo il forte rialzo che è in corso dal mese di ottobre dello scorso anno. Lo avevamo scritto già nel mese di luglio: “il ribasso che inizierà a ridosso del 4 agosto sarà forte ma non dovrebeb durare oltre 1 mese. In quel momento tutti urleranno al crash che verrà. Non sarà facile per nessuno mantenere la calma e la giusta prospettiva”. Anche noi stiamo monitorando con attenzione gli eventi e analizziamo senza alcun preconcetto le oscillazioni dei prezzi. Il nostro primo appuntamento sarà a fine mese: questa data decreterà a parer nostro se alle porte ci sarà un ribasso di alcuni mesi o meno. E ora nel breve, cosa attendiamo? Il ribasso dei mercati è finito? Troppo presto per dirlo.

Partiamo dal medio termine.

Chiusure mensili inferiori ai seguenti livelli potrebbero portare a ribassi di medio periodo:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Uno sguardo ora al ciclo economico.

Economia e tassi

Molti continuano a guardare ai tassi di interesse e ai loro eventuali rialzi. La storia dal 1898 ad oggi “racconta” un altro scenario ed è il seguente:

i prezzi azionari raramente, anzi forse MAI, durante la fase rialzista dei tassi di interessi hanno iniziato un ribasso di medio periodo, e fino a quando si proietteranno al rialzo o in stallo, probabilmente non accadrà. Alle porte sembra profilarsi, come da nostre attese da mesi, un atterraggio morbido dell’economia.

Il ribasso dei mercati è finito? Troppo presto per dirlo, ma attenzione ai seguenti livelli

Alle ore 16:03 della seduta del 29 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.937

Eurostoxx Future

4.331

Ftse Mib Future

28.960

S&P500

4.453,60.

Nuovi ribassi solo se domani si assisterà a chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

15.936

Eurostoxx Future

4.334

Ftse Mib Future

28.485

S&P500

4.413.

L’inizio di nuovi ribassi farebbe tornare in auge i seguenti obiettivi ribassisti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Cosa invece escluderà l’ipotesi di nuovi ribassi? Una chiusura del 31 agosto superiore a determinati livelli, ma procediamo per step. Domani frattanto scadrà un altro setup mensile.

Lettura consigliata

Ecco come spendere meno soldi in vacanza per risparmiare pur non rinunciando alle ferie