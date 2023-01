Il rialzo di Wall Street non è ancora terminato, anzi durerà probabilmente per tutto il 2023

Fra oggi e domani si riunirà la FED e probabilmente verranno alzati i tassi di 0,25%. Questo sarebbe un rialzo già scontato, come dovrebbe essere già scontato che i tassi rimarranno fermi per un bel pò di mesi. L’attenzione quindi si sposterà sui dati dell’inflazione, e su quelli predittivi e coincidenti dell’economia. Cosa dobbiamo attendere dai mercati? Il rialzo di Wall Street non è ancora terminato, anzi durerà probabilmente per molti mesi e molti anni.

Le probabilità a favore

Ci sono diversi elementi che fanno ritenere che ad ottobre dello scorso anno sia stato segnato un minimo rilevante, e questo potrebbe rimanere tale per tutto il decennio. Questa previsione è stata ulteriormente confermata dallo swing che si è formato durante il mese di di novembre e poi dicembre. Per l’anno in corso, probabilmente il minimo è stato già segnato.

Ad oggi tutti i nostri oscillatori di lungo termine continuano a rimanere orientati al rialzo.

Quali sono i livelli che potrebbero far cambiare questa tendenza a febbraio?

Una chiusura del mese inferiore a

Dow Jones

32.573

Nasdaq C.

10.265

S&P 500

3.764.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione del 30 gennaio si è chiusa in ribasso a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.717,09

Nasdaq C.

11.393,81

S&P 500

4.017,77

Al momento non si ravvisano particolari pericoli.

Il rialzo di Wall Street non è ancora terminato: i livelli da monitorare

Ecco i livelli che per oggi manterranno il trend al rialzo:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.635

Nasdaq C.

11.341

S&P 500

4.013.

Cosa attendere per la giornata odierna?

Oggi scade il primo setup annuale, ma è un cluster che non è rilevante. Riteniamo che da oggi si potrebbe già ripartire al rialzo fino al 7/8 febbraio. Se invece, inizierà un ritracciamento, questo potrebbe durare proprio fino a queste date. La chiusura odierna ci dirà probabilmente la prossima direzione di breve.

Ti potrebbe interessare anche

Ecco chi può fare e chi non può fare testamento secondo la legge