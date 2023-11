Ecco il segreto per battere l’inflazione e guadagnare anche il 20% con i tassi in calo con questo titolo di Stato

L’inflazione e i tassi di interesse possono rappresentare una opportunità per un risparmiatore. Con i tassi elevati alcuni titoli di Stato offrono interessanti occasioni di guadagno. Ecco il segreto per battere l’inflazione.

L’inflazione è il fenomeno che determina l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dei servizi. Quando l’inflazione è elevata, il potere d’acquisto della moneta si riduce e il costo della vita aumenta. Per contrastare l’inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) può decidere di alzare i tassi di interesse, ovvero il costo del denaro. Scenario che si è verificato nell’ultimo anno e mezzo. I tassi elevati rendono più costoso prendere soldi in prestito e più conveniente risparmiare.

Come i tassi di interesse di mercato influenzano l’andamento dei prezzi dei BTP

I tassi di interesse influenzano anche il rendimento dei titoli di Stato, come i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), che sono prestiti che lo Stato italiano emette per finanziarsi. I BTP hanno una scadenza che in emissione va da 3 a 50 anni e in genere pagano una cedola fissa ogni sei mesi.

Il rendimento di un BTP dipende dal suo prezzo di mercato, che varia in base alla domanda e all’offerta e alla cedola. Quando i tassi di interesse salgono, il prezzo dei BTP scende, perché diventano meno attraenti rispetto ad altre forme di investimento. Al contrario, quando i tassi di interesse scendono, il prezzo dei BTP sale, perché diventano più appetibili.

Ecco il segreto per guadagnare con i titolidi Stato poliennali in un contesto di inflazione e tassi alti

In un contesto di inflazione e tassi alti, come quello attuale, il rendimento dei BTP a lunga scadenza è aumentato, superando il 5%. Questo significa che chi acquista oggi un BTP a 10 o 20 anni può garantirsi un rendimento che sfiora il 5% per un lungo periodo di tempo. Inoltre, se i tassi dovessero scendere nei prossimi anni, il prezzo del BTP aumenterebbe, generando una plusvalenza per chi lo rivende sul mercato prima della scadenza.

Per approfittare di questa opportunità, bisogna però tenere conto di alcuni fattori. Innanzitutto, i BTP sono soggetti a una tassazione del 12,5% sulle cedole e sulle eventuali plusvalenze. Inoltre, i BTP a lunga scadenza sono più esposti al rischio di variazione dei tassi e al rischio di credito. Rivendere un BTP prima della scadenza potrebbe portare a una perdita in conto capitale.

Suggerimenti per seguire una strategia efficace di investimento

Per investire in BTP in modo efficace e sicuro, sarebbe necessario seguire una strategia che tenga conto del proprio profilo di rischio. Occorre valutare con attenzione il nostro obiettivo di rendimento e la durata dell’investimento. In generale, gli addetti ai lavori consigliano di diversificare il portafoglio, scegliendo BTP con scadenze diverse. In questo modo si può ridurre il rischio di perdita e aumentare le possibilità di guadagno in caso di calo dei tassi. Per esempio si potrebbe diversificare l’investimento anche su BTP con durata residua tra 1 e 3 anni. Ecco il segreto per guadagnare senza accusare perdite significative