Uno dei limiti dei risparmiatori italiani è quello di puntare su soluzioni d’investimento nostrane. Azioni e obbligazioni nazionali non necessariamente sono le migliori. Oggi grazie alla possibilità di fare operazioni online si possono comprare azioni straniere con la stessa facilità con cui si comprano quelle italiane. Inoltre ci sono strumenti che permettono di puntare sulla crescita di mercati azionari di Paesi stranieri in forte sviluppo. Noi ci concentriamo sulla nostra Borsa, che da mesi è impantanata, mentre altri listini volano e offrono ottimi guadagni. Una Borsa in particolare sta salendo a ritmi impressionanti, ecco perché molti starebbero puntando su questo investimento dai rendimenti che s’impennano.

Come puntare sulla crescita delle Borse straniere

Una volta individuata la Borsa su cui puntare, come si investe sul suo mercato azionario, in particolare sul suo indice? Ci sono molti strumenti, uno dei più semplici sono gli Exchange Traded Fund. Queste soluzioni d’investimento hanno innumerevoli vantaggi. Un risparmiatore acquista e vende ETF in Borsa come fossero azioni. Permettono di scommettere con facilità sull’apprezzamento di panieri e indici azionari e obbligazionari e anche delle materie prime. Per esempio, chi vuole proteggersi dall’inflazione può puntare su un ETF specifico. I nostri esperti ne parlano in questo articolo: “Guadagnare il 7% con uno strumento che protegge il risparmio e combatte l’inflazione”.

Gli ETF hanno anche un altro vantaggio. Il risparmiatore può investire in Exchange Traded Fund a partire anche da poche decine di euro. Ecco perché sono sempre più ricercati.

Ecco perché molti starebbero puntando su questo investimento dai rendimenti che s’impennano

Ci sono Borse azionarie nel mondo di cui raramente sentiamo parlare, anzi quasi mai. Eppure questi mercati azionari spesso salgono a ritmi incredibili perché l’economia del loro Paese è in forte crescita. La Borsa dell’Indonesia rientra tra queste Borse. L’indice azionario IDX Composite da fine settembre ha realizzato una progressione impressionante, passando in un mese da 6.000 punti a 6.650 punti.

L’ETF Lyxor MSCI Indonesia (Isin: LU1900065811) permette di scommettere sulla Borsa di questo Paese asiatico. Questo ETF nello specifico, replica l’andamento dell’indice MSCI Indonesia che raggruppa le principali società a media e alta capitalizzazione quotate sulla Borsa indonesiana. L’ETF in un anno ha guadagnato il 33% e solo nell’ultimo mese i prezzi sono schizzati del 17%. Attualmente l’ETF Lyxor MSCI Indonesia vale 125 euro ed il lotto minimo è di un solo ETF. Quindi si può scommettere sull’apprezzamento di questa Borsa a partire da 125 euro.

Strategia d’investimento

I prezzi dell’ETF sono in rialzo da inizio agosto, quando il titolo costava meno di 100 euro. Se i prezzi supereranno i 126 euro, si spingeranno fino a 140 euro, massimo realizzato a gennaio 2020. Tuttavia potrebbe accadere che i prezzi nelle prossime sedute possano correggere dopo la corsa impressionante delle ultime settimane. Un primo allarme scatterà se l’ETF scenderà sotto i 120 euro. In questo caso i prezzi caleranno fino a 115 euro. Se la corsa dovesse proseguire, è probabile che l’ETF scenda fino a 100 euro.

