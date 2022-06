Completando un percorso rialzista iniziato già nella seconda metà del 2021, il titolo Gas Plus a marzo è arrivato a guadagnare oltre il 120% in poche settimane. Dopo di che è iniziato un percorso che ha portato a un ribasso dai massimi di circa il 50%.

Questo repentino movimento si è completato in poco tempo, dopo di che il titolo si è come congelato stabilizzandosi nell’intervallo di prezzo 3,5 euro – 4,12 euro.

Questo movimento è stato accompagnato da una diminuzione dei volumi medi scambiati sul titolo. Basti pensare che nella fase di esplosione rialzista gli scambi medi settimanali erano schizzati a qualche milione di pezzi, allo stato attuale, invece, sono scesi a qualche centinaio di migliaia.

La situazione, quindi, è molto incerta e solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Nel caso di un break rialzista la chiave per una potenziale accelerazione potrebbe passare per area 4,64 euro. In questo caso le quotazioni si potrebbero dirigere verso il I obiettivo di prezzo in area 6,9 euro. A seguire, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 10,6 euro e 14,2 euro.

Al ribasso, invece, gli obiettivi andranno calcolati solo nel momento in cui si dovesse concretizzare un’inversione ribassista.

Da notare che area 3,5 euro rappresenta la massima estensione della proiezione ribassista in corso. Pertanto, il raggiungimento del traguardo ribassista sul titolo Gas Plus potrebbe far tirare il fiato prima della ripartenza al rialzo.

Prima di concludere, un’annotazione statistica. Negli ultimi 3 mesi il titolo è stato più volatile del 90% dei titoli italiani. Le quotazioni si sono mosse del +/- 10% settimanalmente.

La valutazione del titolo Gas Plus

Le aspettative di crescita sono piuttosto promettenti. Infatti, le entrate sono previste in forte aumento nei prossimi anni. Le stime sono per una crescita media annua del 23% per i prossimi tre anni. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 57%.

Il titolo Gas Plus (MIL:GSP) ha chiuso la seduta del 31 maggio a quota 3,57 euro, in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

