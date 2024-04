Exxon Mobil Corp ha registrato un calo del 28% nell’utile netto nel primo trimestre, risultato inferiore alle previsioni. Questo declino è stato attribuito all’indebolimento dei margini di raffinazione e alla diminuzione dei prezzi del gas naturale, nonostante un aumento dei volumi. L’utile netto trimestrale è stato di 8,22 miliardi di dollari, rispetto ai 11,43 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione è stato di 2,06 dollari, inferiore del 6% rispetto alle previsioni degli analisti di Wall Street. La produzione di petrolio e gas ha subito un calo del 14%, mentre la raffinazione è diminuita del 67% a causa degli indeboliti margini e dei costi. Tuttavia, l’attività chimica ha segnato un aumento degli utili grazie alla riduzione dei costi di produzione e all’incremento dei margini. Overall, l’utile del primo trimestre è sceso del 29% rispetto all’anno precedente. Ora andremo a studiare il quadro grafico e come valutano gli analisti le azioni prima però facciamo una premessa.

Sell in may and go away

Con una certa cadenza i mercati americani tendono a scendere nel periodo da maggio ad ottobre. Infatti, i rendimenti fra ottobre ed aprile, risultano in media riportare rendimenti maggiori all’altro periodo. I mercati quindi si stanno preparando a un ribasso che potrebbe durare qualche mese? Non è un’ipotesi che scartiamo, anzi sui time frame settimanali e mensili dei principali listini americani sembrebbe in formazione uno swing ribassista. Se questo verrà confernato potrebbe ripetersi uno scenario già visto nel passato: un ribasso di qualche mese. Quindi, attenzione a quello che accadrà domani in chiusura del mese e poi in chiusura di questa settimana. Non si nega l’ipotesi che la FED di mercoledì sera e poi i dati sull’occupazione americana di venerdì potrebbero essere il driver dei prossimi movimenti almeno fino al nostro setup anuale rosso del 20 maggio .

Il quadro grafico e come valutano gli analisti le azioni Exxon Mobil

Abbiamo letto sul sito Marketscreener il giudizio degli analisti sulla società. Essi sono:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 27

Ultimo prezzo di chiusura 118 USD

Prezzo obiettivo medio 129,8 USD

Differenza / Target Medio +10,04%.

Quindi, in base al consenso ai livelli attuali i prezzi sarebbero sottovalutati di circa il 10%.

Da inizio anno, Exxon Mobil ha segnato il minimo a 94,888 e il massimo a 123,75.

Come da Alligator Indicator, la tendenza plurisettimanale e mensile è impostata al rialzo ed è in fase direzionale. Questo andamento quindi potrebbe continuare. Punto di invesrione ribassista di lungo termine sotto il minimo segnato da inzio anno.

