Molti sono spaventati dall’investimento in Borsa e probabilmente il motivo è perchè hanno una prospettiva sbagliata della loro considerazione. Ci spieghiamo meglio. In un articolo precedente, abbiamo analizzato come e in quali modi investire in modo vincente sui mercati azionari, ora andremo a spiegare in modo molto semplice ma riteniamo esaustivo del perchè il prossimo ribasso di Borsa sarà una grande occasione per comprare.

Chi perde è perchè sottovaluta le cose importanti da fare

Per guadagnare sui mercati si deve investire non su un solo indice azionario o su qualche titolo, ma si dovrebbe farlo sempre e solo sull’indice azionario mondiale (diversificazione in base al PIL mondiale ovvero 50% America, 30% Europa e 20% Asia e Paesi mergenti) e farlo in ottica di almeno 5 o addirittura 10 o 20 anni. La probabilità di ottenere un rendimento positivo è fra il 75 ed il 100% in qualsiasi punto temporale si investa.

Se si analizza qualsiasi portafoglio azionario in perdita ci si rende conto che gli errori commessi sono principalmente due:

mancata diversificazione, ad esempio si è puntato su qualche titolo o indice azionario e si è calcolato un ritorno positivo dell’investimento nei “termini temporali sbagliati”.

Per fare une esempio che ci riguarda molto ad vicino: chi ha investito nell’anno 2000 sul Ftse Mib di Piazza Affari, ad oggi a distanza di 21 anni circa, perde ancora fra il 50 ed il 60%. Chi invece, ha investito sull’indice azionario mondiale nello stesso anno, ha subito perdite fino all’anno 2003 e poi guadagni con un rendimento annuo anche superiore al 10%.

Il prossimo ribasso di Borsa sarà una grande occasione per comprare

I rendimenti però possono essere significativamente aumentati quando le quotazioni dei mercati subiscono ciclicamente un drastico crollo del 10,15 o addirittura il 20/30%. Capita spesso che si possa assistere a discese del 10/15%, quasi ogni anno. Invece, ogni 5/7/10 anni, si verificano crolli del 30/40%. Un’occasione d’oro, come quella capitata fra febbraio e marzo dello scorso anno.

Quando tempo impiegano i mercati a tornare sui massimi ante crisi?

In media fra i 36 ed i 60 mesi, ma il guadagno è assicurato ed è superiore alla media.

Da marzo 2021, i mercati stavolta hanno impiegato circa 5 mesi per tornare sui massimi ante crisi, con guadagni strabilianti!

Chiaro, cosa fare da oggi in poi?