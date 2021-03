Ogni anno la televisione conta meno telespettatori ed estimatori. Con la diffusione delle piattaforme di streaming sempre più persone fruiscono di film, serie TV e documentari on demand.

La Rai conosce meno successo, in particolare tra le persone più giovani, ormai del tutto assorbite dall’entertainement online. Rai vanta però numerose produzioni di pregio, il cui valore culturale è riconosciuto unanimamente. Oggi però vogliamo parlare di quanto il programma TV di cui tutti stanno parlando è davvero imperdibile.

Via dei matti numero zero

Su Rai 3 da qualche settimana ha fatto il suo esordio un innovativo programma musicale istruttivo e d’intrattenimento. Il programma è presentato dal musicista jazz Stefano Bollani assieme alla compagna e attrice Valentina Cenni.

Ogni puntata ospita un personaggio importante nella musica e nell’arte italiana. Sinora De Gregori, Capossela e Finardi, tra gli altri, si sono esibiti in una intima performance.

La coppia intrattiene per una buona mezz’ora ricca di musica e contenuti profondi, spaziando tra tutti i generi musicali ed artistici tra motti di spirito e citazioni dotte. Ogni puntata è ricca di stimoli musicali inediti: vengono suonate canzoni note e meno note, vecchie e recenti, sempre con l’inimitabile pianoforte di Bollani.

Il programma TV di cui tutti stanno parlando è davvero imperdibile

Consigliamo questo programma intelligente a tutti gli appassionati di musica e di cultura. Perfetto per gli amatori del jazz, è del tutto accessibile anche a chi non è particolarmente colto in materia. L’approccio didattico dei presentatori lo rende perfetto per bambini ed adolescenti curiosi di imparare la storia della musica. Questo probabilmente il segreto del successo crescente di questo piccolo programma dai grandi contenuti.

Chi è interessato può seguire il programma ogni sera su Rai 3 alle 20,20 oppure in differita su RaiPlay.