Le camicie, si sa, sono tra i capi più difficili di cui prendersi cura. Devono essere lavate, stirate e anche ritirate con cura, e a volte sanno dare filo da torcere anche alle migliori massaie. Tra gli inconvenienti più comuni, c’è quello dell’arricciatura del colletto.

Una volta arricciato, il colletto tende a resistere alla stiratura, e rimanere spiegazzato nonostante tutti i nostri sforzi. Vediamo quindi il procedimento semplicissimo per non far arricciare i colletti delle camicie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Togliere la camicia dall’asciugatrice in anticipo

Se usiamo l’asciugatrice per asciugar le camicie, cerchiamo di estrarre la camicia dall’asciugatrice quando non è ancora completamente asciutta. L’asciugatrice tende a spiegazzare molto i capi che, una volta asciutti, sono più difficili da lisciare e stirare con efficienza.

Meglio quindi estrarre la camicia quando è ancora umida e lasciarla asciugare completamente all’aria. Attenzione perché alcuni capi non sono adatti all’asciugatrice, ecco quali.

Anche se non utilizziamo l’asciugatrice, facciamo attenzione fin da subito a come disponiamo la camicia per l’asciugatura. Il colletto deve già essere dritto in modo che asciughi nella posizione corretta.

Chiudere i bottoncini del colletto

I colletti delle camicie hanno spesso dei bottoncini. Teniamoli allacciati, in modo che il colletto abbia meno possibilità di spiegazzarsi.

Il colletto assumerà la forma giusta durante l’asciugatura, e le pieghe saranno più semplici da eliminare. Lo stesso vale per i bottoni dei polsini che, se chiusi, risulteranno in maniche meno spiegazzate.

Se il ferro da stiro non basta, è molto semplice inamidare il colletto

L’idea di una camicia inamidata sembra riportare alla mente tempi ormai tramontati, ma in realtà le massaie di una volta sapevano il fatto loro.

Inamidare un colletto ha davvero risultati straordinari per mantenere una stiratura dritta e senza pieghe. Il procedimento semplicissimo per non far arricciare i colletti comprende anche questo passaggio.

Muniamoci di uno spruzzino con una miscela di acqua e comune amido da cucina, e con pochi colpi di ferro da stiro la nostra camicia sarà pronta per un gran gala.

Ecco qui svelato il procedimento semplicissimo per non far arricciare i colletti delle camicie.