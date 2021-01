L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più utili che possiamo tenere in casa. Non soltanto semplifica notevolmente il processo di lavaggio dei vestiti, ma può anche essere la soluzione ideale se abbiamo poco spazio dove stendere il bucato, oppure d’inverno, quando i panni possono impiegarci molto tempo ad asciugare, specialmente se non possiamo stenderli fuori.

Bisogna tuttavia utilizzare qualche accorgimento: non tutti i panni vanno messi nell’asciugatrice: alcuni potrebbero rovinarsi o addirittura rovinare l’elettrodomestico

Ecco i tre indumenti da non mettere mai nell’asciugatrice per non causare disastri

Scarpe

Un paio di scarpe potrebbe subire gravi danni se lo mettessimo nell’asciugatrice. Questo perché la colla che permette alla suola di aderire al corpo della scarpa potrebbe non resistere bene a un trattamento così poco delicato come quello che subiscono gli indumenti all’interno dell’asciugatrice. Meglio far asciugare le nostre scarpe all’aria, anche se ci vorrà più tempo, in modo da non rovinarle.

Perline e pailettes

Molti indumenti femminili sono adornati con perline e pailettes. Facciamo attenzione però a non metterli mai nell’asciugatrice. Questo perché le perline, se sono incollate con la colla, potrebbero staccarsi a causa del calore. Non rovinerebbero soltanto il capo di vestiario, ma rischierebbero anche di far danni all’elettrodomestico. Inoltre, perline e paillettes potrebbero rompersi, distorcersi o scoloristi durante il processo di asciugatura.

Indumenti con inserti di gomma

Tra i tre indumenti da non mettere mai nell’asciugatrice per non causare disastri ci sono anche gli indumenti con inserti in gomma. Ad esempio vestiti con spalline trasparenti, o vestiti con inserti interni in lattice per aderire meglio alla pelle. La gomma potrebbe rovinarsi irrimediabilmente durante il processo di asciugatura, sbriciolarsi o addirittura sciogliersi.

Esiste invece un oggetto molto curioso che dovremmo mettere nell’asciugatrice: una pallina da tennis. Proprio così: sembra strano ma una pallina da tennis nell’asciugatrice può fare miracoli soprattutto per gli asciugamani e i piumini. Ecco spiegato perché.