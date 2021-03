Con meno di 1 euro un insospettabile modo per profumare e pulire vasca e doccia

Alcuni psicologi sostengono, giustamente, che le prime sensazioni della giornata sono quelle che restano più a lungo. Pensiamo allora quando entriamo in bagno, spesso prima azione dopo il risveglio. Per sentire gli odori sgradevoli che arrivano dalle fognature. Nonostante il nostro impegno per assicurare l’igiene dei servizi igienici di casa. Ecco, allora, con meno di 1 euro un insospettabile modo per profumare pulire vasca e doccia di casa: un detersivo piatti al limone. Questo prodotto sarà altrettanto efficace di alcuni altri più costosi e dai contenuti chimici importanti. Vediamo assieme ai nostri Esperti come utilizzarlo e come ricavare al meglio le sue caratteristiche.

Prodotti specifici per la pulizia dei servizi igienici

Sicuramente negli anni le aziende del settore hanno immesso sul mercato una varietà riprodotti assolutamente validi, profumati e utili. Ma, il più delle volte, pur sempre frutto di lavorazioni chimiche e di laboratorio. Con relative sostanze potenzialmente pericolose per la nostra salute, se utilizzate con frequenza. Con meno di 1 euro un insospettabile modo per profumare pulire vasca e doccia utilizzando un prodotto sì di laboratorio, ma dai relativi rischi per la nostra salute. Addirittura, se volessimo spendere qualcosa in più, potremmo acquistarlo in versione ecologica, con i medesimi e ottimi risultati. Il detersivo al limone non solo rimuoverà le macchie più ostinate, donerà per molte ore il suo caratteristico e gradevole profumo.

Detersivo piatti efficace anche per gli altri sanitari

Un semplice flacone di detersivo piatti al limone servirà anche per eventuali piccole macchie di ruggine negli angoli dei nostri sanitari. Non solo, perché, nel lavandino saremo in grado di rimuovere le macchie di dentifricio, spesso tra le più ostinate. Unitamente a questo prodotto, per completare l’opera di igienizzazione, consigliamo una scodella di acqua e aceto. E, per rimanere in tema di accessori bagno, utilizziamo un vecchio spazzolino da denti per garantire la pulizia dei punti più nascosti. Ma, senza rovinare lo smalto della struttura. E, Per quanto riguarda la pulizia che tutto ciò che circonda i servizi sanitari, cioè le piastrelle, invitiamo alla lettura di approfondimento.

