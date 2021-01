Esistono molti test di personalità, alcuni accuratissimi (come questo), che possono essere usati per conoscerci meglio. Grazie ad essi possiamo scoprire parti di noi a cui non abbiamo mai dato tanto peso, oppure confermare le nostre convinzioni sulla nostra personalità.

Alcuni di questi test vengono utilizzati anche dalle aziende, ma ce n’è uno in particolare che riscuote molto successo nel mondo del lavoro. Potrebbe succedere infatti che durante gli iter di selezione, alcuni di noi dovranno misurarsi con esso. Ecco il precisissimo test di personalità usato dalle migliori aziende nei colloqui.

I cinque fattori

Il modello di cui parleremo affonda le sue radici negli anni ’80, e tenta di stabilire la personalità di una persona partendo da cinque tratti, misurati su scale da zero a cento.

Ciascun individuo può essere:

introverso o estroverso;

amichevole e gradevole, oppure scontroso;

coscienzioso ed organizzato, oppure disordinato;

emotivamente stabile oppure nervoso ed agitato;

mentalmente aperto alle nuove esperienze, oppure preferire una vita convenzionale.

La valutazione

Questi cinque tratti sono detti i “Big Five”, e si viene misurati su ciascuno di essi. Ciascuno di noi avrà alti punteggi su alcuni tratti, ed invece restare piuttosto basso su altri.

Ci sarà chi è estroverso ed amichevole, però è molto restio a lanciarsi in esperienze nuove. Altri saranno molto organizzati ed affidabili, ma può succedere che si lascino prendere facilmente dall’agitazione.

Non esistono risultati giusti o sbagliati, ma semplicemente diverse descrizioni di personalità. Certo eccedere in una qualunque di queste dimensioni può essere negativo. Ad esempio, essere troppo ansiosi ci fa prendere decisioni sbagliate, ma essere troppo calmi ci fa sottostimare problemi reali. Essere molto coscienziosi ci rende troppo puntigliosi, mentre essere troppo disordinati ci impedisce di organizzare la nostra vita.

Il risultato del test renderà quindi chiaro sia i nostri pregi che i nostri difetti, in maniera estremamente puntuale. È per questa ragione che il Big Five è il precisissimo test di personalità usato dalle migliori aziende nei colloqui.