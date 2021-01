La forfora è un fenomeno piuttosto frequente sia nell’uomo che nel cane.

Essa non è altro che la presenza di cellule di pelle morta. Queste si presentano come pagliette o puntini bianchi alla base dei peli. Come per l’essere umano, la presenza massiccia di forfora determina problemi a livello cutaneo o nell’alimentazione. A queste due cause se ne affiancano altrettante strettamente connesse.

Per curare la comparsa di forfora è necessario avere un quadro completo delle possibili cause. In questo modo si potrà agire affidandosi all’aiuto del fidato veterinario. Quindi la domanda da fare è: perché il cane ha la forfora e quali sono i primi passi per curarla? Di seguito un vademecum sulle eventuali cause scatenanti e soprattutto sulle malattie connesse alla forfora.

Malattie che causano la forfora

Cominciamo con le cause più gravi e importanti cui è connessa la presenza di forfora nel cane.

La prima riguarda la cute e si tratta dell’allergia. Questa patologia della pelle può nascere da intolleranze o allergie alimentari e da allergie da contatto. L’allergia può esser provocata anche dalla presenza di parassiti. In questo caso la forfora si accompagna a prurito intenso e arrossamenti. Seguono casi più gravi di dermatite che infiammano la pelle. In genere la causa sono batteri oppure funghi che si aggrappano alla pelle del cane e creano infiammazioni e forfora.

Da annoverare tra le cause di forfora è l’acaro Cheyletella. Questo essere colpisce di solito cani, gatti e conigli. Nutrendosi dello sporco presente sulla cute, la usa anche come nido. Questo acaro arreca prurito, arrossamento e desquamazione, quindi forfora. Tra le malattie che hanno come sintomo la forfora c’è la pericolosa Leishmaniosi. In questo caso le cellule morte si presentano nella prima fase di attacco del virus.

Perché il cane ha la forfora e quali sono i primi passi per curarla

Tra le cause meno gravi della comparsa di forfora si annoverano:

Alimentazione sbagliata: con ciò si intende mancanza di principi nutritivi necessari o denutrizione. È stato scoperto che ci sono alimenti per cani che generano la comparsa di forfora in alcuni soggetti. È bene sempre cercare il mangime che si adatti al cane e che lo mantenga in salute.

Secchezza della pelle: la mancanza di idratazione sufficiente oppure poca umidità (col caldo) crea desquamazione e secchezza. Il cane tenderà a grattarsi e ad aumentare il problema.

Stress e tensione psicologica: situazioni particolarmente stressanti creano nel cane forme comportamentali sbagliate. Grattarsi, mordersi le zampe, leccarsi continuamente sono tra le conseguenze, così come la forfora.

Ecco quindi quali sono gli elementi cui fare attenzione per scoprire le cause della forfora. Successivamente si potrà dialogare col proprio veterinario e trovare le migliori cure e soluzioni.