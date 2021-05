Un bel prato, verde e rigoglioso rende splendido ogni giardino, ma come in molti sanno hanno bisogno di continua manutenzione e questo specialmente nei periodi caldi.

Se vogliamo evitare di dedicare troppo tempo al nostro prato, e averne uno che non richiede manutenzione, come sempre la natura ci viene incontro e ci propone una soluzione.

In questo articolo mostriamo il prato morbido e soffice come una piuma a zero manutenzione che non si taglia mai e adatto ad ogni clima, anche quelli più freddi e umidi.

Ci riferiamo al Dichondra Repens comunemente detto il Dicondra.

Questa specie forma un tappeto soffice di circa tre centimetri di altezza, un prato poco esigente sia per l’irrigazione che per la manutenzione.

Ecco il prato morbido e soffice come una piuma, a zero manutenzione che non si taglia mai e adatto ad ogni clima

Le caratteristiche del Dicondra

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

I suoi semi sono tra i più diffusi.

Le foglie sono piccole, carnose, a forma larga e tonda, dal colore verde brillante o grigio.

Se esposta al sole possiamo evitare di tagliare il prato, se invece è all’ombra occorrerà effettuare qualche manutenzione/taglio una volta al mese.

La specie erbacea ha bisogno di poca acqua, però è comunque necessaria la presenza di un impianto idrico automatizzato.

È opportuno non calpestarla, quindi non è adatta per prati ad utilizzo sportivo.

Poiché cresce lentamente, all’inizio sono necessarie delle cure limitando la crescita delle erbe infestanti e utilizzando del concime specifico.

Quando la Dicondra sarà completamente cresciuta non avrà più bisogno di nessuna cura o accortezza poiché è capace di autorigenerarsi e riparare le zone danneggiate del prato.

In commercio i suoi semi sono venduti in confezioni da 500 grammi, oppure 1 chilo.

Poiché la sua resa è elevata, una confezione da 1/2 kg va bene per 50mq di prato.