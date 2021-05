Ogni tanto basta avere un po’ di creatività per riutilizzare le cose che abbiamo in casa, e che butteremo via, e trasformarle in utili oggetti. Sia in casa che nel nostro giardino possiamo riciclare, riutilizzare e creare nuove, utili ed impensabili soluzioni.

Svelato un trucco per riutilizzare un oggetto impensabile che abbiamo sempre in casa e continuamente buttiamo via

Si tratta della confezione di cartone delle uova. Sì, quella scatoletta da 4, 6, 8 o 10 uova può rivelarsi un utilissimo oggetto per il proprio giardino.

Possiamo infatti utilizzare i diversi spazi come fossero vasetti. Basta infatti solamente riempirli di terriccio e piantare i semi delle nostre piante o ortaggi preferiti.

Anche se di cartone, si può tranquillamente “annaffiare” senza problemi. La carta della confezione di uova è piuttosto resistente e non si rovinerà. Sarà meraviglioso veder crescere i primi germogli di pomodoro, o peperoncino; o forse limone?

Questo è un ottimo metodo per risparmiare sui vasi, piantare in quantità ed essere più efficienti, ottimizzando lo spazio. È anche un’eccezionale idea per riciclare le confezioni di carta e dar loro una nuova vita. Le confezioni si possono ritagliare, lasciando i mini vasi staccati l’un l’altro singolarmente, oppure in “formazione” a 4, 6, 8 o 10.

Una volta piantati semi cosa succede?

Le piantine crescono fino ad una certa altezza, poi è necessario cercare uno spazio più grande. Si dovrà quindi rinvasare le piantine, oppure, praticando un foro alla base del mini vaso di carta, sotterrare direttamente la mono-porzione. Quel cartone speciale, biodegradabile, potrà con il tempo trasformarsi un concime per la pianta, o anche solamente fargli da supporto alla crescita.

Ecco svelato un trucco per riutilizzare le confezioni di uova, un oggetto impensabile che abbiamo sempre in casa e continuamente buttiamo via. A volte basta poco, davvero poco, per trasformare l’inutile in utile, con queste piccole idee geniali.