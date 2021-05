Si è sempre alla ricerca costante di una pelle del viso sana, luminosa e bella. E per ottenerla si usano creme, spesso anche molto costose, prodotti anti rughe, detergenti, sieri e maschere viso. Mentre ci si focalizza tanto su queste soluzioni, a volte ci si dimentica di altre. E forse questi sono quelli più interessanti ed efficaci. Infatti, almeno una volta a settimana è importante fare questa semplice azione a costo zero che renderà la pelle spettacolare, luminosa e libera da impurità. Inoltre è un’azione totalmente naturale.

I pori della pelle

La pelle è un po’ come una spugna. Infatti quando sul viso si stende la crema, la pelle la assorbirà. Stessa cosa però vale ad esempio per lo smog della città, infatti la pelle assorbe anche questo. Motivo per cui è importante prima di andare a dormire lavarsi sempre il viso. La pulizia con i detergenti però è sempre abbastanza superficiale, ma esiste un metodo per fare una pulizia completa a costo zero.

Almeno una volta a settimana è importante fare questa semplice azione a costo zero che renderà la pelle spettacolare

Stiamo parlando dei suffumigi. Questi si possono trovare spesso e volentieri alle terme, anche se il nome si trasforma in bagni di vapore o altro. Il concetto alla base però resta uguale. Si utilizza il vapore.

Come fare?

Quello che occorre fare è prendere una pentola e riempirla di acqua. Fare bollire l’acqua fino a quando non inizia a evaporare. Ora prendere un canovaccio, avvicinare il volto alla pentola, facendo attenzione a non bruciarsi, e coprirsi con il panno. Nell’acqua possiamo aggiungere anche degli oli naturali, come quello al basilico, rosmarino o altro.

Il vapore andrà ad aprire bene tutti i pori della pelle per una pulizia profonda del viso. Dopo circa 10 minuti possiamo togliere il canovaccio e mettere un tonico sul viso. Poi continuiamo con la normale beauty routine.

