Dopo gli ottimi dati pubblicati a metà dicembre, le quotazioni di FinecoBank sono scattate al rialzo. Tuttavia, sebbene la tendenza in corso sia virata al rialzo, resta il peggiore titolo bancario da inizio anno. Cosa potrebbe accadere a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno? Come vedremo c’è un livello chiave dal quale potrebbe dipendere il destino di breve termine del titolo FinecoBank.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti non hanno una visione comune sul titolo FinecoBank, anche se il rating medio è Compra. Questa media è il risultato di un insieme di raccomandazioni non sempre molto in accordo tra di loro. Si passa, infatti, da sette analisti che danno un rating Compra adesso a sette che ne hanno uno Mantieni, fino ad arrivare a un analista che ha una raccomandazione Vendi adesso.

Questa incertezza sul titolo si ritrova anche nei target di prezzo che spaziano da una sottovalutazione del 25% circa a una sopravvalutazione di circa il 15%. In media, invece, le azioni FinecoBank sono sottovalutate di circa il 2,5%.

Da notare che da inizio mese, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato leggermente rivisto al ribasso.

Il peggiore titolo bancario da inizio anno cerca di chiudere il bellezza il 2023: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 27 dicembre a quota 13,585 €, in rialzo del 1,08% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La tendenza in corso, dopo l’exploit di metà mese, è ancora rialzista, ma stenta a staccarsi dal livello chiave in aera 13,32 €. Fino a quando questo livello reggerà come supporto allora le quotazioni potrebbero muoversi al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

In caso contrario, rottura di area 13,32 €, le quotazioni potrebbero spingersi al ribasso .