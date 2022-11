Il nuovo film italiano su Netflix di cui moltissimi stanno parlando

Netflix tra gli alti e bassi degli ultimi mesi, continua ad aggiungere titoli al già ricchissimo catalogo adatto per tutti i gusti.

Film e serie tv di certo non mancano sulla nota piattaforma, al punto tale che molto spesso perdiamo una marea di tempo a cercare il prodotto giusto. Il fatto di non sapere cosa guardare ha addirittura trovato un nome scientifico data la vastissima diffusione del fenomeno, ovvero Netflix Decision Paralysis Syndrome. Per venire incontro agli spettatori, Netflix ha introdotto da qualche tempo una nuova funzione che affida all’algoritmo la scelta di quello che potremmo vedere.

Basterà selezionare la dicitura “riproduzione shuffle” per farci proporre direttamente un titolo da Netflix che potrebbe intrigarci. Tuttavia se non volessimo affidarci al caso, approfondendo la ricerca potremmo scoprire che ci sono tanti bellissimi film e serie che ancora non abbiamo visto. Scopriamo il nuovo film italiano su Netflix da non perdere.

Capolavori da non perdere

Netflix offre la possibilità di scovare serie e film che possano titillare il palato dei cinefili più esigenti. Infatti su questa straordinaria piattaforma possiamo trovare titoli che hanno fatto la storia del cinema, hollywoodiano e non. Per citare alcuni esempi illustri è possibile visionare alcuni mostri sacri come Le ali della libertà, giudicato tra i migliori film di sempre. Per gli appassionati dei gangster movie, invece, lo splendido Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese. Quest’ultimo in particolare si aggiudicò la statuetta dorata dell’Oscar nel 1991 a Joe Pesci come miglior attore non protagonista assieme ad altre 6 candidature, tra cui miglior film.

Ma, come detto, non c’è solo Hollywood a infoltire il vasto catalogo ma anche bellissime produzioni italiane. Se ad esempio amiamo la regia di Paolo Sorrentino, oltre a La Grande Bellezza e È Stata la Mano di Dio, non possiamo perdere una delle sue prime produzioni, ovvero Le Conseguenze dell’Amore.

Il nuovo film italiano su Netflix tra luci e ombre

Tuttavia non si vive di solo passato e talvolta sarebbe bene lanciarsi alla scoperta di qualcosa di nuovo per ampliare gli orizzonti. Se stiamo cercando qualcosa di leggero, facile e che duri poco tempo recentemente è approdato un film che nel bene e nel male sta facendo parlare di sé.

Il nuovo film italiano in questione è Rapiniamo il Duce, basato sulla leggenda del tesoro di Mussolini, detto “oro di Dongo”. Questo altro non era che la ricchezza accumulata dal Duce e i gerarchi del regime che poi venne sequestrata nel 1945.

Ma vediamo di cosa tratta il film.

La trama

Siamo proprio nel 1945 e il film si apre con la presentazione del personaggio principale, ovvero Isola, così definito per la sua natura solitaria. Ormai agli sgoccioli della guerra, Isola metterà in piedi una banda di criminali di varia estrazione con l’obiettivo di rubare l’oro del Duce. Tra gli affiliati alla banda c’è anche Yvonne, innamorata di Isola, ma che in realtà è la donna di Borsalino, feroce gerarca fascista.

Questi due protagonisti si contenderanno non solo la bella Yvonne, ma anche lo stesso tesoro su cui Borsalino ha messo gli occhi da tempo.

Una commedia senz’altro leggera che nel cast riporta attori come Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e lo stravagante Maccio Capatonda.