Sappiamo tutti molto bene quanto le pulizie domestiche spesso possano diventare faticose e stressanti. Prendersi cura di ogni angolo della casa, assicurarsi che tutto brilli ed eliminare ogni traccia di sporco è più difficile di ciò che si pensi. Infatti, dietro tutti questi risultati, ci sono impegno e dedizione. Ma, soprattutto con questo caldo, non sempre possiamo occuparci in modo così preciso di ogni angolo del nostro appartamento. Proprio per questo motivo, per evitare di sprecare tempo e fatica, dovremmo provare qualche piccolo e geniale trucco. Si tratta dei consigli naturali che vengono proprio dalle vecchie generazioni e che potrebbero rivelarsi più che utili in situazioni come queste.

Le nonne sapevano come far brillare i sanitari e hanno tramandato alcuni rimedi naturali che potrebbero rivelarsi davvero utili

Sono diversi i rimedi naturali che si possono provare quando parliamo di pulizie domestiche. Le vecchie generazioni, infatti, offrono decisamente un’ampia gamma di soluzioni tra cui scegliere. Noi potremmo selezionare quella più adatta a noi, che riteniamo più comoda ed efficiente.

In particolar modo, quando si tratta di far brillare il water, potremmo provare uno dei rimedi più conosciuti e noti, che sicuramente avrà degli effetti non da poco. Si basa sull’uso di un insieme di erbe aromatiche, bicarbonato e cremor tartaro. Un mix di ingredienti che potrebbe davvero fare la differenza.

Il nostro WC sarà finalmente bianco e splendente e perderà tutto quell’odioso giallo grazie al consiglio delle nonne migliore di sempre

Per realizzare la nostra soluzione, procuriamoci:

1 tazza di bicarbonato;

1 cucchiaino di cremor tartaro;

¼ di tazza di salvia fresca tritata;

¼ di tazza di rosmarino tritata;

Mixiamo gli ingredienti, creando una polverina che sarà proprio il composto che ci aiuterà in questo caso. Ovviamente, mettiamo sempre i guanti per sicurezza per fare queste operazioni.

Ora, con una spugna inumidita con un goccio di acqua, prendiamo la soluzione appena creata. Cospargiamo tutta la superficie del water, andando a strofinare (sempre delicatamente) sulle aree che sono più gialle e incrostate. Quando avremo terminato questo primo passaggio, risciacquiamo normalmente con acqua calda. Ecco che, dopo qualche applicazione, il nostro WC sarà finalmente bianco e splendente proprio come lo desideravamo.

