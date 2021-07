Il telo mare è piuttosto presente nelle nostre giornate estive. Infatti, molti amano andare al mare quando hanno qualche giorno libero dal lavoro. E questo accade perché in tanti non sopportano il caldo tipico della stagione e vogliono godersi un po’ di brezza marina. E, proprio per questo motivo, l’asciugamano da spiaggia diventa un po’ il nostro migliore amico e ci accompagna in tutte le nostre fughe. Ma è molto comune che si sporchi, soprattutto a causa di alcuni rifiuti che purtroppo potremmo trovare su alcune spiagge. O, peggio ancora, a volte è possibile trovare delle macchie di catrame su di esso. Ma non bisogna andare nel panico. A tutto c’è un rimedio.

Il motivo strabiliante per cui da oggi vorremo cospargere di burro il nostro telo mare

Tornare a casa dopo una bellissima giornata al mare, farsi la doccia e rilassarsi di nuovo è una vera e propria goduria. Ma questo idillio può essere spezzato da una situazione in particolare: il telo mare macchiato. Infatti, quando ciò accade, il nervosismo può venire a bussare alla nostra porta e non è detto che tutti riescano a tenerlo a bada. Ma a tutto c’è una soluzione e noi a tal proposito oggi abbiamo un consiglio davvero interessante.

Come utilizzare il burro per eliminare le macchie (soprattutto quelle di catrame) dal nostro asciugamano da spiaggia

Per prima cosa, prendiamo del burro e tagliamone una fetta molto sottile. Ora, strofiniamo quest’ultima sulla zona interessata del telo mare. Lasciamo in posa per qualche minuto e laviamo l’asciugamano in una bacinella con acqua e un pizzico di sale grosso. Continuiamo a strofinare le aree dove abbiamo messo il burro, per eliminare qualsiasi residuo di unto. E adesso ci basterà mettere il telo in lavatrice con dell’ammorbidente! Se le macchie dovessero persistere, poi, tutto ciò che dovremo fare è ripetere quest’operazione.

Dunque, ecco il motivo strabiliante per cui da oggi vorremo cospargere di burro il nostro telo mare! A quanto pare questo ingrediente potrà aiutarci ad eliminare le macchie presenti sul nostro asciugamano da spiaggia, permettendoci così di riutilizzarlo quando vogliamo. Insomma, proviamo questo rimedio casalingo e vediamo se funziona anche sul nostro di telo. E se il risultato ci soddisferà, potremo dire di aver trovato una soluzione economica e veloce a un problema che poteva crearci qualche fastidio in più!

