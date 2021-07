Curare l’orto di casa, che sia esso sul balcone o nel giardino, non è affatto facile. Si tratta infatti di un’attività per certi aspetti complessa, che però è in grado di regalare anche moltissime soddisfazioni. Non a caso, negli ultimi mesi, in cui tutti siamo stati costretti a rispettare restrizioni e obblighi, in tanti hanno deciso di dedicarsi al giardinaggio, arrivando ad ottenere e a presentare dei terrazzi e degli spazi esterni colorati, rigogliosi e invidiabili.

Un nemico difficile

Ciò che rende difficile la cura dell’orto è determinato dalla fastidiosa presenza di alcuni nemici. In primis animali e parassiti, quindi afidi, uccelli e chi più ne ha più ne metta. Non tutti i problemi derivano però da loro, anzi. Infatti un altro nemico molto difficile da battere e sconfiggere è rappresentato dalle piante infestanti, più comunemente definite erbacce. Ci riferiamo all’erba che cresce tra una pianta e l’altra, andando spesso a infastidire la crescita dei fiori e delle foglie delle specie che stiamo innaffiando e curando.

Attenzione ad usare l’aceto per eliminare le erbacce perché rischiamo di rovinare tutto

È interesse di tutti, quindi, sbarazzarsi il prima possibile delle piante infestanti. Esistono diversi modi per farlo, alcuni di questi anche molto interessanti ed efficaci. Dobbiamo considerare, però, anche le conseguenze dell’utilizzo di queste tecniche, perché a volte potrebbero rivelarsi alquanto spiacevoli. Ecco quindi che dobbiamo fare attenzione ad usare l’aceto per eliminare le erbacce perché rischiamo di rovinare tutto.

Effettivamente sono tanti a sfruttare le proprietà dell’aceto per sbarazzarsi delle piante infestanti. Si tratta d’altronde di una tecnica consigliata, in quanto estremamente efficace. Il problema, però, sovviene quando, per mancata attenzione e per un movimento maldestro, lasciamo cadere dei residui di aceto sulle piante che stiamo coltivando. In questo caso potremmo rischiare di danneggiarle moltissimo, in quanto l’aceto andrebbe a bruciare le cellule delle specie che incontra.

Il consiglio, dunque, è quello di fare massima attenzione nell’applicazione dell’aceto, e di concentrarsi al fine di delimitarlo al perimetro delle erbacce. Un ottimo metodo è quello di inserirlo all’interno di un flacone spray, in questo modo potremo essere molto più precisi nell’applicazione. Se, infatti, con le erbacce l’aceto funzionerà benissimo, con le piante che invece stiamo coltivando potrebbe rovinare tutto, mandando in fumo il lavoro portato avanti fino a quel momento.