Parliamo in questo articolo di uno dei problemi quotidiani in assoluto più diffusi nelle case, il water intasato.

Quando ciò accade spesso ci innervosiamo e in un primo momento non sappiamo come agire per risolvere la situazione. Spesso il nervosismo si fa accentuato quando abbiamo un solo bagno in casa e avercelo intasato può diventare un grande problema. La prima cosa che ci viene in mente è quella di contattare un idraulico. Spesso però questa è la soluzione meno conveniente a livello economico.

Esistono infatti molti metodi che fanno al caso nostro che dobbiamo provare prima di giungere alla conclusione di chiamare un professionista.

Il water si intasa per diversi motivi. La maggior parte delle volte succede quando buttiamo al suo interno materiali non adatti o grandi quantità di carta igienica.

I rimedi più conosciuti

Il rimedio che conosciamo tutti è ad esempio quello della ventosa che però purtroppo non sempre riesce a risolvere il problema.

Spesso vengono utilizzati anche dei prodotti chimici tipo dei liquidi di natura caustica adatti a risolvere questo tipo di inconvenienti. Bisogna fare però sempre molta attenzione alla pericolosità di questi prodotti.

Altre volte si possono utilizzare delle sonde di acciaio flessibile che inserite all’interno del water possono spingere generalmente all’interno tutto ciò che intasa. Altre volte la soluzione migliore risulta quella di aspettare anche un giorno intero per consentire al water di ricominciare a funzionare. Qualche volta una pentola piena di acqua bollente potrebbe risolvere il problema in pochi minuti.

Il motivo sorprendente che nessuno conosce per cui è così conveniente versare il sapone per i piatti nel water

Oggi però vogliamo parlare di un rimedio diverso. Ecco spiegato Il motivo sorprendente che nessuno conosce per cui è così conveniente versare il sapone per i piatti nel water. Basta riempire un bicchiere di sapone liquido per i piatti e versarlo all’interno del nostro water. Questo prodotto spesso riesce ad agire velocemente e in maniera ottimale. Soprattutto quando l’ingorgo è dovuto ad una grande quantità di carta igienica.

Il consiglio è quello di armarsi di buona pazienza e provare a risolvere il problema con uno di questi metodi sopra elencati.

Sarà soddisfacente riuscire a risolvere la situazione risparmiando notevolmente sull’idraulico.