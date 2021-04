I capi che stingono sono una vera scocciatura. Ci lasciano sempre qualche sorpresa poco gradita, e il risultato è che, quando si rovina un capo, è sempre quello a cui teniamo di più. Il nero, in particolare, è un colore che stinge molto. Lavare vestiti neri e vedere l’acqua cambiare letteralmente colore e diventare scura è capitato a tutti.

Esistono, però, dei metodi naturali ed economici da applicare in casa, in maniera molto semplice per evitare che i capi neri scoloriscano e, se succede, per riportare i colori alla loro versione migliore.

E proprio in questo articolo scopriremo dei metodi naturali ed economici per risolvere questi problemi. Ecco il segreto economico e vantaggioso per evitare che i capi neri sbiadiscano in lavatrice più un trucco fai-da-te per ravvivare i colori.

Un ingrediente tanto semplice quanto magico

I rimedi naturali, spesso, sono anche i migliori. È per questo che abbiamo deciso di parlare di un metodo semplice ed efficace che prevede come ingrediente principale un prodotto alimentare che abbiamo sempre in casa, precisamente in cucina. Stiamo parlando del sale grosso.

Basta riempire una bacinella con circa tre litri di acqua fredda a cui aggiungeremo tre cucchiai di sale grosso. Ora lasceremo in ammollo per circa trenta minuti il nostro capo scuro, che poi laveremo a mano con un detersivo delicato come d’abitudine.

Questo prelavaggio fisserà il colore e ci eviterà un bel po’ di scocciature in fase di lavaggio. L’acqua fredda preserverà il colore del capo a lungo, a differenza dell’acqua calda che tende a far sbiadire i colori.

Un altro rimedio naturale

Per ottenere un altro tipo di prelavaggio, si potrebbe aggiungere alla miscela sopra indicata di acqua e sale, anche dell’aceto bianco, nella misura di 1 o 2 bicchieri. I capi vanno lasciati in ammollo per 2-3 ore circa, per poi passare al lavaggio consueto con un detersivo delicato. L’aceto è un ammorbidente naturale per i vestiti e ha il potere di ridonare lucentezza e vivacità ai capi colorati.

E se i capi neri sbiadiscono?

Anche in questo caso, arriva in nostro aiuto un metodo del tutto naturale. Stiamo parlando del thè. Basterà riempire una bacinella con 2-3 litri d’acqua fredda e mezzo bicchiere di thè nero, tre cucchiai abbondanti di sale grosso e un bicchiere di aceto di vino rosso.

I capi andranno lasciati in ammollo per un’ora circa, dopodiché andranno lavati come di consueto. In questo modo i colori scuri torneranno alla loro tonalità di partenza, come fossero nuovi. Ecco il segreto economico e vantaggioso per evitare che i capi neri sbiadiscano in lavatrice più un trucco fai-da-te per ravvivare i colori.