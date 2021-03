La vita frenetica di tutti i giorni, gli impegni e le faccende quotidiane intasano la nostra mente e ci fanno perdere lucidità. Ragionare su una situazione complessa non è semplice se si hanno mille cose a cui pensare e da gestire. Così, ci si ritrova la sera a letto, stanchi e provati, senza la voglia di perdere tempo a “pensare” alla soluzione ad un eventuale problema. Ed ecco però che in questo modo passano i giorni e il problema anziché passare finisce solo per peggiorare. Ma allora, cosa si deve fare e soprattutto, qual è il momento perfetto per pensare in modo efficace? Il momento perfetto per avere idee brillanti è proprio questo e fa parte della nostra routine.

Acqua, calore e relax

Il momento perfetto per avere idee brillanti è proprio questo: quando facciamo la doccia. Lontani dal cellulare, dalla tv, dalle notizie angoscianti e dalle chiamate di lavoro. Lontani dalla stressante realtà che ci circonda, la doccia è un luogo di relax e riflessione. Gli psicologi hanno dimostrato che il rumore dell’acqua che scorre agevola il flusso dei pensieri. Inoltre, è stato dimostrato che durante una semplice doccia, la corteccia prefrontale, deputata all’apprendimento ed alla pianificazione, è molto attiva.

Ma non è tutto. Gli esperti ritengono che questa semplice attività favorisca anche un aumento di dopamina, considerato il neurotrasmettitore della ricompensa e del piacere. Grazie proprio alla dopamina, i pensieri fluiscono in modo più chiaro e si ha maggiore creatività.

Il rilassamento favorisce la riflessione

Probabilmente non ci avevamo mai riflettuto, ma rilassare corpo e mente significa essere più lucidi e brillanti. In un precedente articolo (link qui) avevamo parlato dell’importanza del sonno per allontanare stress e ansia dalla nostra vita. Così come il sonno, anche fare una doccia ha lo stesso effetto: rilassarsi e stare bene con se stessi. Una mente libera da preoccupazioni e agitazioni sarà una mente lucida e brillante. Fare molta attenzione al proprio benessere non solo fisico, ma anche psichico ci renderà più efficienti e sicuramente più felici.