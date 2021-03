Un dessert stuzzicante: la crème brûlé con frutti di bosco al pepe, dal profumo inconfondibile di spezie. Serviranno solo trenta minuti per la sua preparazione e costa solo 10 euro per quattro persone. Ecco la ricetta trovata in Valtellina a Grosio, patria della famosa “pesteda” di pepe che condisce carni e pizzoccheri.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

450 grammi di frutti di bosco;

100 grammi di zucchero;

la scorza di un’arancia;

pepe nero in grammirani;

2,5 dl di latte per la crema;

75 grammi di zucchero;

tre tuorli;

20 grammi di farina 00;

mezza bustina di vanillina;

un limone (la scorza);

otto cucchiai di zucchero per il caramello.

Il profumo del pepe innanzitutto

Portiamo a bollore 5 dl di acqua in una casseruola bassa e larga con lo zucchero, la scorza d’arancia e una macinata di pepe nero mescolando, finché lo zucchero si sarà sciolto del tutto. Lasciare bollire e togliere dal fuoco.

Pulire la frutta e tener da parte le fragoline o i lamponi, che andranno immersi per ultimi. Mescolare, lasciare in infusione un minuto scarso, sgocciolare la frutta e trasferire sul fondo di quattro stampini da budino antiaderenti.

La crema golosa alla vaniglia

Con una frusta lavoriamo tuorli e zucchero, il composto deve risultare chiaro e spumoso. Portiamo a ebollizione il latte, alla fine aggiungiamo una scorza di limone.

Incorporiamo al composto d’uova la farina e la vanillina. Aggiungiamo il latte mescolando pochissimo, facendo solo ruotare la frusta.

Mettere sul fuoco in un pentolino antiaderente, mescoliamo per qualche istante e portiamo a ebollizione senza mescolare.

Ricominciamo solo quando la crema inizierà a bollire, fino a raggiungere una densità corposa. Togliere dal fuoco dopo aver fatto bollire forte per meno di un minuto.

Versare subito in una ciotola, cospargere leggermente di zucchero per evitare la pellicola.

Quando la crema sarà completamente fredda, possiamo distribuirla negli stampini sopra i frutti di bosco e mettere in frigo per quattro ore. Spolverizzare con uno strato sottile di zucchero e far caramellare nel forno sotto il grill, in modo che si formi una crosticina dorata.

Un dessert stuzzicante, la crème brûlé con frutti di bosco al pepe, che va accompagnato da un caffè fatto con la moka, con un segreto che lo rende perfetto.