Non dormire a sufficienza non è da confondere con l’insonnia, che è l’incapacità di addormentarsi e di dormire malgrado l’organismo ne abbia bisogno.

Seppur simili e spesso conseguenti l’uno all’altro, questi disturbi presentano spesso cause e conseguenze differenti e per questo devono essere trattati diversamente.

La nostra attenzione si concentrerà sulla mancanza del sonno necessario a riposare durante la notte e sulle possibili soluzioni da adottare.

Vediamo innanzitutto quali sono le possibili cause.

Cause note e meno note

Lo stress, l’ansia, le preoccupazioni sul lavoro e nella vita personale possono influire negativamente sulla qualità del nostro sonno.

Allo stesso modo, un dispiacere o una scadenza non ci permettono di dormire serenamente.

Anche stare al PC o davanti alla TV fino a tardi non garantisce un sonno ristoratore.

Inoltre, è importante precisare che alcune cause del sonno insufficiente sono spesso sconosciute o trascurate. Tra queste vi è sicuramente l’attività fisica serale. La maggior parte delle persone pratica sport nel tardo pomeriggio, dopo una giornata di lavoro. Si pensa che questo sia il momento migliore per scaricare la tensione e dedicarsi a sé, ma talvolta può essere controproducente. Ciò dipende infatti dall’intensità dell’attività che si è svolta. Un’alta intensità durante le ore serali, infatti, comporta un aumento dell’adrenalina sino alle ore successive. Ecco perché in questi casi non è facile addormentarsi dopo una simile attività.

E le conseguenze?

Ecco cosa succede al nostro corpo quando non dormiamo a sufficienza

Le conseguenze non sono sicuramente da trascurare. La carenza di sonno è collegata ad una scarsa produzione di serotonina nel nostro sistema nervoso centrale ed è qui che troviamo la chiave di tutto. La serotonina, infatti, è conosciuta come l’ormone del buonumore perché regola il ciclo sonno-veglia ed è responsabile del nostro benessere psicofisico.

Non dormire provoca uno stato di tensione e nervosismo. Difatti, il malfunzionamento nel ciclo sonno-veglia porta ad essere più nervosi durante il resto della giornata.

Un ulteriore effetto della mancanza di sonno è l’aumento dell’appetito, per cui si mangia di più e si tende ad ingrassare.

Quindi abbiamo detto che poco sonno vuol dire più nervosismo, aumento dell’appetito e conseguente aumento di peso.

Un circolo vizioso dove un elemento è causa e conseguenza dell’altro.

Ecco cosa succede al nostro corpo quando non dormiamo a sufficienza, ma quali sono i rimedi?

I rimedi sono simili a quelli a cui è possibile ricorrere per l’insonnia. A seconda della gravità del problema ve ne sono di vari tipi ed anche il cibo può essere d’aiuto. Questo articolo ci illustra come il cibo rappresenti un valido alleato per i problemi legati al sonno.