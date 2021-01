Con il tempo potremo avere una vera visione d’insieme.Infatti, parlare a caldo delle conseguenze negative della nostra vita sotto il Covid 19 non ha molto senso. Specialmente dal lato psicologico, non siamo ancora in grado di calcolare a pieno l’ampiezza dei danni.

Ciò che è certo è che stare da soli non fa bene. Non stiamo parlando di quella solitudine scelta, temporanea e ragionata. Stiamo parlando di solitudini forzate per giorni e giorni, a volte anche settimane.

Come amava ricordare Socrate, noi esseri umani siamo animali sociali, progettati per vivere in comunità e società. Quindi, è normale che quando le condizioni esterne ci impediscono di vivere pienamente la nostra vita ci possiamo sentire tristi, esausti. A volte addirittura esauriti, per non parlare di gravi forme di depressione.

Per far fronte a ciò, alcuni si prenotato sedute dallo psicologo e altri, come limite estremo, assumono medicinali. Quando arriviamo ad un punto di non ritorno forse non c’è davvero nient’altro da fare.

Tuttavia, possiamo prevenire questo stadio. Ecco il modo più salutare per far passare la tristezza ed essere felici.

Si chiama amicizia

Recentemente Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo consigliato di passeggiare, per i grandi benefici psico-fisici che quest’attività comporta. Ci siamo, però, anche detti che, specialmente in quei posti d’Italia che rischiano di finire in zona rossa, la passeggiata diventa molto difficile da praticare.

Di conseguenza, abbiamo un altro suggerimento: telefonare ad un amico. La banalità disarmante di questo gesto è talmente evidente che però ci dimentichiamo sempre di compierlo. Intendiamoci: chiamare un amico non è chiamare un famigliare per cui siamo “moralmente obbligati” a farlo.

Proprio per il suo carattere di libera scelta, la chiamata ad un amico è un toccasana per la nostra anima. Dobbiamo imparare a prendere il tempo di curarci, nel profondo, per tornare a brillare come non mai.

Ecco, dunque, semplicemente, qual ‘è il modo più salutare per far passare la tristezza ed essere felici.