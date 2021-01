Nella società esistono varie classi di reddito. Ci sono soglie, categorie e tipologie di persone che però sono raggruppate solo da un numero. Il reddito. Può essere uguale tra persone diverse, ma ciò non toglie che si tratta di persone con gusti e “felicità” diverse.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo analizzato come risparmiare sulla spesa cucinando a casa. Ciò forse però non vale per tutti e quindi abbiamo pensato a dare un nuovo consiglio. Ecco come creare un giusto budget settimanale per risparmiare.

Regole d’oro adattabili

Molti economisti hanno ideato dei modelli per stabilire la corretta proporzione del risparmio sul reddito. La famosa regola del 50 (spese necessarie), 30 (piacere) e 20 (risparmio) è applicabile sempre, ci dicono, e forse non hanno tutti i torti.

Il problema vero, però, è che sappiamo bene che ogni persona ha abitudini e gusti diversi. In tutti i versi: c’è chi ama concentrarsi sulla spesa nei discount per risparmiare. C’è, invece, chi non riesce proprio a togliere risorse sulla spesa ma non ha interesse a cambiare cellulare ogni anno.

Con buona pace degli economisti, le regole d’oro assolute non possono esistere. Siamo persone troppo diverse le une dalle altre e ogni regola va adattata.

Ciò che dovremmo concentrarci a seguire è invece la regola del “reddito costante atteso”. Dobbiamo, infatti, pensare che il reddito che abbiamo adesso è momentaneo.

In questo mercato del lavoro così flessibile è probabile che nel futuro questa situazione cambi e che ci possiamo ritrovare con entrate minori. Più che seguire regole scritte bisogna adattare le proprie spese in ottica futura.

In particolare, dobbiamo magari rinunciare a qualcosa che ci dia un piacere subito per avere liquidità domani. Le percentuali, quindi, possono variare e anzi devono variare.

Infine, dobbiamo ricordarci che sul cibo non è consigliabile fare troppe economie. Siamo davvero quello che mangiamo.

Ecco, dunque, come creare un giusto budget settimanale per risparmiare.