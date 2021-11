Secondo le statistiche ufficiali 1 italiano su 3 soffrirebbe di ipercolesterolemia, ossia di livelli di colesterolo troppo alti. Ma addirittura, di questi, 1 su 2 non saprebbe neanche di soffrirne. Questo, perché, come da recente ricerca del Ministero della Salute, solo nell’ultimo anno, sarebbero state annullate il 30% delle visite di prevenzione programmate. In sostanza, purtroppo, troppi italiani avrebbero i valori di colesterolo fuori dalla norma, ma non farebbero le visite di controllo. Come ricordano sempre i medici, l’azione di combattere il colesterolo alto dipende soprattutto da noi. Con una dieta mirata, tanto sport o attività fisica, poco fumo e alcolici e meno stress possibile. Vediamo assieme ai nostri Esperti il modo più efficace per combattere il colesterolo cattivo con 1 esercizio a casa e una tisana bruciagrassi.

Ecco gli sport che potrebbero abbassare il colesterolo

Secondo un suggerimento incrociato tra il Ministero dello Sport e quello della Salute, gli sport che combatterebbero meglio il colesterolo sono:

jogging;

ciclismo;

sci di fondo;

nuoto;

marcia o camminata veloce.

Attenzione che anche lo spinning e la danza sarebbero tra gli sport col più alto tasso benefico per bruciare calorie e grassi. Ma c’è un esercizio che possiamo fare tranquillamente anche a casa e fa benissimo in questo senso.

Il modo più efficace per combattere il colesterolo cattivo con 1 esercizio a casa e una tisana bruciagrassi

Mettiamoci in piedi, divaricando leggermente le gambe con i piedi paralleli. Partendo con le braccia lungo il busto, apriamo e chiudiamo le gambe e le braccia, effettuando dei continui saltelli. Partiamo con una sessione anche semplice di 1 minuto passando successivamente, se ce la facciamo, a 3. Ovviamente per fare questo esercizio, non dobbiamo avere complicazioni cardiache, problemi alla schiena, o alle ginocchia. Facendo questo tipo di esercizio, simile al salto della corda, potremmo bruciare un buon numero di kcal.

E dopo l’esercizio anche la bevanda

Se decidiamo di dichiarare guerra al colesterolo, dopo un po’ di esercizio fisico, che dovrà essere costante nel tempo, potremmo affiancare una tisana benefica. Come suggeriscono gli esperti, una delle più potenti in assoluto potrebbe essere quella a base di:

carciofo;

tarassaco;

cardo mariano;

bardana.

Un poker di alimenti ed erbe che con i loro nutrienti andrebbero a dare un contributo alla lotta al livello troppo alto di colesterolo.

