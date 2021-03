Il gusto molto spesso non va d’accordo con l’obiettivo di proteggere la salute. Quante volte di fronte ad un cibo sano si sceglie un piatto complicato e ricco di grassi? Il fatto è che i grassi hanno sapori che esaltano il gusto e a volte è difficile rinunciare a qualche piatto ricco anche se pericoloso. Ovviamente si deve tenere conto che non è necessario rinunciare ogni volta ma bisogna tenere in considerazione che non lo si può fare sempre. Vediamo perché è necessario fare attenzione ad assumere di frequente questi 3 cibi che fanno male alla salute.

Prodotti trasformati

La carne è un cibo sano, non si può dire lo stesso per le carni trasformate. Le carni lavorate e la quantità di consumo settimanale invece può fare molto male. È un po’ che i medici avvertono che i rischi possono essere molteplici. Come l’aumento del colesterolo con annesse malattie cardiache e vascolari. Ecco perché il consiglio è di fare attenzione ad assumere di frequente questi tre cibi che fanno male alla salute. Per carni trasformate si intende carni che comprendono la frittura o l’aggiunta di ingredienti come pancetta, salsiccia e ogni aggiunta di ingredienti con grassi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

È ovvio che non è una volta ogni tanto che fa la differenza ma assunti con regolarità questi cibi creano un vero e proprio danno oltre che far lavorare il fegato più del previsto.

Anche il formaggio può essere un alimento sano. Una fetta di formaggio contiene sostanze nutritive e sostituisce un bicchiere di latte. Se invece si parla delle varie trasformazioni del formaggio le cose cambiano. Ad esempio il formaggio fuso ha dentro diversi ingredienti e insieme alla trasformazione che subisce fa molto male.

Cibi senza glutine

Questi cibi molto di moda spesso sono ricchi di zucchero uniti ad oli malsani come l’olio di mais o amido di tapioca. Gli amidi raffinati provocano picchi di zucchero nel sangue e sono poveri di nutrienti essenziali. Se proprio si decide di assumerli guardare gli ingredienti per capire se il prodotto è di alta qualità. Sapere ciò che fa male aiuta ad accontentare il gusto con l’attenzione e protezione alla salute.