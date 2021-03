Tutti lo abbiamo in casa e tutti lo usiamo ben più di una volta al giorno. Stiamo parlando del dentifricio, prezioso alleato e prodotto indispensabile per l’igiene e la salute di denti e gengive. Ma le proprietà del dentifricio non si limitano solo alla salute del cavo orale. Abbiamo infatti scoperto lo straordinario potere del dentifricio per risolvere tantissimi guai che non riguardano la bocca!

Dentifricio, la soluzione per i graffi

Spesso e volentieri capita che i vetri, la carrozzeria dell’auto, le lenti degli occhiali o lo schermo del cellulare si graffino. Basta davvero poco. Anche con tutte le attenzioni possibili, è davvero un attimo che, ad esempio, le chiavi nella borsa vadano a sbattere contro lo smartphone. Ed ecco così un bel graffio sullo schermo del nostro apparecchio, magari appena acquistato!

Un incidente tanto comune e tanto banale quanto fastidioso.

Ma la soluzione è davvero semplice, basta andare in bagno e prendere il dentifricio che normalmente utilizziamo per lavarci i denti. Una soluzione rapida, economica e sempre a portata di mano.

Come eliminare un graffio dallo schermo dello Smartphone

Versare una goccia di dentifricio sulla parte dello schermo graffiata e, con un panno morbido o un pezzetto di scottex, cominciare a strofinare delicatamente eseguendo movimenti circolari. Continuare fino a quando il graffio non si vedrà più o sarà soltanto appena appena percepibile.

Una volta che si è soddisfatti del risultato ottenuto (un graffio molto profondo non scomparirà mai del tutto ma verrà comunque attenuato), pulire il telefono eliminando i residui di pasta dentifricia rimasta. Per fare ciò, basta utilizzare uno straccetto di tessuto morbido, leggermente inumidito.

Come eliminare i graffi da un vetro

La procedura appena vista per lo schermo di uno smartphone va benissimo anche per i vetri comuni.

In questo caso, come prima cosa bisogna pulire per bene il vetro in questione: con un panno umido o, se necessario, con un prodotto apposito. L’importante è eliminare qualsiasi residuo di sporco o polvere.

Quindi, inumidire un panno in microfibra (o tessuto morbido) e versargli sopra una piccola quantità di dentifricio. Iniziare a strofinare sul graffio con delicatezza ed eseguendo movimenti circolari. Insistere sulla zona almeno per 30 secondi ma senza forzare troppo.

Se necessario, procedete con una seconda applicazione.

Conclusa l’operazione, pulire il vetro utilizzando uno straccio bagnato ma ben strizzato.

Avvertenze e raccomandazioni

Ora che abbiamo scoperto lo straordinario potere del dentifricio per risolvere tantissimi guai che non riguardano la bocca, ecco un paio di raccomandazioni.

Precisiamo anzitutto che il dentifricio non può ovviamente fare miracoli. I consigli esposti in questa mini guida sono applicabili per graffi piccoli, leggeri e poco profondi. Ed inoltre, prestare attenzione alla scelta del dentifricio: non utilizzare mai quelli contenenti microgranuli, perché non farebbero altro che peggiorare la situazione!