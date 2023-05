La riforma del Patto di Stabilità: cosa cambia 

Il Patto di Stabilità e Crescita dell’Unione Europea è stato introdotto nel 1997 per promuovere la stabilità economica dei Paesi membri dell’UE e prevenire situazioni di crisi fiscale. Prevede un insieme di regole che stabiliscono i limiti di bilancio nazionale e il rispetto degli obiettivi di riduzione del debito pubblico e del disavanzo di bilancio. La riforma del Patto di Stabilità: cosa attendere da ora in poi?

Cronistoria

Negli ultimi anni, il Patto di Stabilità è stato oggetto di critiche e di dibattiti sulla sua efficacia e sulla sua capacità di gestire le crisi economiche. Nel novembre del 2020, la Commissione Europea ha proposto una riforma del Patto di Stabilità, che è stata accolta positivamente da diversi Paesi membri.

Ora il Patto ritorna di attualità, con la riforma alle porte e la sua prossima entrata in vigore.

La riforma prevede una maggiore flessibilità e un adattamento delle regole a seconda della situazione economica di ogni Paese. In particolare, viene prevista una revisione dei criteri di deficit e debito, che dovranno essere adattati alla situazione economica e alle sfide che ogni Paese deve affrontare.

Il nuovo Patto di Stabilità prevede inoltre un maggiore coinvolgimento degli investimenti pubblici nella valutazione della sostenibilità fiscale dei Paesi membri. Questo vuol dire che gli investimenti pubblici sarebbero considerati nel calcolo del disavanzo di bilancio, se utilizzati per finanziare progetti a lungo termine che possono contribuire alla crescita economica.

La riforma del Patto di Stabilità: le conseguenze per l’Italia

La riforma del Patto di Stabilità potrebbe avere, effetti positivi per l’Italia, che potrebbe beneficiare di una maggiore flessibilità e di una valutazione più equilibrata della sostenibilità fiscale. La revisione dei criteri di deficit e debito, infatti, potrebbe consentire maggiori margini di manovra per finanziare gli investimenti pubblici necessari per la ripresa economica.

Tuttavia, è importante sottolineare che la flessibilità non significa abbandonare la disciplina di bilancio. L’Italia dovrà comunque mantenere un impegno a lungo termine per ridurre il debito pubblico e il disavanzo di bilancio. Potrà farlo in modo più graduale e tenendo conto delle esigenze economiche del Paese.

Rapporti ed incongruenze tra Patto di Stabilità, MES e PNRR

Va notato come il Patto di Stabilità, con i suoi vincoli di bilancio, sembri tuttavia andare in direzione opposta rispetto al PNRR, finalizzato alla crescita economica. Infatti, se gli investimenti previsti dal PNRR vengono considerati nei calcoli del Patto di Stabilità, diventa più difficile osservare i benefici delle politiche di investimento sulla crescita economica. Inoltre, il ricorso al MES potrebbe portare a crisi sui mercati, che vanno in conflitto con le finalità del Patto di Stabilità. In questo senso, sembra che questi strumenti non siano pienamente compatibili tra loro. E per questo si renda necessario un equilibrio tra le politiche di bilancio e quelle di crescita per assicurare il benessere economico e finanziario dell’Unione Europea.