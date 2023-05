Il miglior spazzolino elettrico in commercio: come sceglierlo in base ai consigli dei dentisti

Che cosa consigliano i dentisti per la nostra salute orale e qual è il miglior spazzolino elettrico in commercio? Cerchiamo di vedere quali sono i dettagli, i prodotti disponibili e il costo per fare una buona scelta al momento dell’acquisto con l’aiuto di Altroconsumo.

Una corretta igiene orale deve essere all’ordine del giorno. La bocca è l’habitat perfetto per numerosi batteri che possono andare a depositarsi tra i denti, ma non solo. Bisogna considerare anche il palato e la lingua, per non parlare della gola.

Oltre ad una buona pulizia quotidiana, occorre recarsi regolarmente dal dentista per una pulizia professionale e per un controllo. I professionisti dei denti, infatti, ci consigliano sempre di usare uno spazzolino che sia assolutamente adatto ai nostri denti, meglio se si tratta dello spazzolino elettrico.

Ma qual è il migliore spazzolino elettrico in commercio che si può acquistare senza dubbi per una pulizia perfetta? Altroconsumo ci viene in aiuto in questo spiegandoci come scegliere un buon spazzolino elettrico e facendoci vedere, grazie ai test di laboratorio, quali sono i prodotti migliori.

È importante per un consumatore valutare tutti gli aspetti per avere dei prodotti di qualità, non spendere troppo quando si va a fare la spesa al supermercato, anche nell’acquisto del dentifricio, o quando si ha la necessità di un oggetto nuovo. Cerchiamo di capire meglio i dettagli di questo argomento nel prossimo paragrafo.

Cosa dicono i dentisti sull’igiene orale

I dentisti consigliano di fare attenzione a quali setole usare. Infatti, in vendita ci sono spazzolini a setole morbide, medie o dure. Nella maggior parte dei casi è necessario prenderne uno con setole morbide per non danneggiare le gengive. Ma tutti sono d’accordo nell’eleggere lo spazzolino elettrico come migliore soluzione.

Infatti, questo prodotto facilita enormemente la pulizia di ogni singolo dente e toglie meglio la placca e i residui di cibo ancora presenti tra i denti. Tuttavia, non basta lavarsi i denti. Occorre usare il filo interdentale, lo scovolino e il pulisci lingua.

Alla fine, è sempre una buona abitudine fare dei risciacqui con il collutorio per riuscire a rimuovere tutto anche dal palato, dalla lingua e dalle guance interne. Solamente, in questo modo, si avrà una buona pulizia. Ovviamente, questo non significa non avere bisogno dei controlli del dentista.

Il miglior spazzolino elettrico in commercio: i prodotti da comprare

Lo spazzolino elettrico, rispetto a quello tradizionale, è più maneggevole, più facile da usare e più efficiente. Inoltre, si può mantenere più pulito. Altroconsumo ha condotto dei test di laboratorio su 19 prodotti presenti sul mercato e ne ha ricavato una classifica.

Il miglior prodotto in assoluto sarebbe ORAL B. Questo marchio occupa i primi posti della classifica ed è presente in diversi modelli e versioni. Di ottima qualità sul podio c’è ORAL B Io 7 (148 euro), a seguire ORAL B GENIUS 1000N e ORAL-B GENIUS 10100S. Ottimo il punteggio di Oral-B Genius 8100S, 8900, 9000N.

Anche per quanto riguarda i test condotti solo sulle testine, l’Associazione per i consumatori mette ai primissimi posti quelle Oral-B, in particolare, VITALITY 170 e VITALITY 100. A seguire tutte le Oral-B PRO e SMART. Da segnalare subito dopo la qualità del marchio Philips.