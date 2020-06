State per programmare un giro in Veneto? Vi suggeriamo il miglior posto per mangiare (e bere!) in Veneto.

Scopriamo insieme le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Già elettrizzati dall’idea di conoscere la terra del bianco più famoso del mondo?

Prima di addentrarci nel merito, è giusto condividere questa informazione: a Londra esiste una piazzetta dove un dispenser di Prosecco è disponibile per tutti. Non ci credete?

Il miglior posto per mangiare in Veneto

Vi portiamo nel nord-est dell’Italia, in un paesaggio collinare immerso nel verde della vegetazione e delle coltivazioni. Il luogo è talmente suggestivo da meritarsi, nel 2019, l’iscrizione alla lista dei siti patrimonio Unesco dell’umanità nella categoria dei paesaggi culturali.

È proprio su queste colline che l’attività dell’uomo ha impattato significativamente sul paesaggio. Migliorandolo.

Centinaia di ettari di terreno sono disposti a scacchiera, grazie alla particolare disposizione perpendicolare dei filari delle viti.

Chi ha ideato questa disposizione?

L’idea geniale venne nel diciannovesimo secolo ai fratelli Bellussi. “Bellussera” è dunque il nome dato alla tecnica e al paesaggio di disposizione dei filari tipica di questa zona.

Per tutti gli ambientalisti è opportuno segnalare un fatto. Questo “mosaico” è realizzato in ottemperanza al pieno rispetto dell’ambiente.

Tornando a noi, qual è il miglior posto per mangiare (e bere) in Veneto?

La terra del Prosecco, come il resto del Veneto, è la patria dei cicchetti. Originari della città di Venezia, i cicchetti sono un piacevole stuzzichino per accompagnare la vostra degustazione di Prosecco.

Numerose sono infatti le osterie e le locande disseminate nelle colline dove assaporare un nutrito numero di prodotti a marchio dop.

Un assaggio? Provate lo Spiedo di carne, o gli insaccati, come ad esempio la sopressa trevigiana, o il radicchio IGP.

Come finire in dolcezza? I marroni di Combai.,prosecco.

Vi abbiamo dato una bella idea per il vostro gusto e non solo!