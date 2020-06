Se vuoi prenderti cura delle tue mani in modo naturale, prova la manicure a base di succo di limone.

Grazie alle sue preziose proprietà, il limone non è solo insostituibile in cucina, ma si rivela anche un’ottima base per la cosmesi.

Con il suo concentrato di vitamine, sali minerali, enzimi e acidi organici, questo frutto racchiude tante virtù in grado di aiutarci dall’interno e dall’esterno.

Il limone è l’ingrediente principale di molti trattamenti per le mani. Economici e facili da preparare, i rimedi che andremo ad elencare si occuperanno della pelle e anche delle unghie.

Richiedono poco tempo, pochi ingredienti e, cosa fondamentale, sono efficaci!

Se hai mani secche e screpolate, prova a massaggiarle con questo semplice preparato:

un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di succo fresco di limone. Mescola energicamente per emulsionare i due ingredienti. Puoi aggiungere un cucchiaino di glicerina, ma non è indispensabile.

Massaggia bene sui dorsi, sulle dita e sui palmi delle mani il composto ottenuto. Prenditi il tempo per un auto massaggio molto rilassante, che sarà piacevole e farà sì che la pelle assorba il più possibile le sostanze curative.

Insisti particolarmente sulle parti più secche o screpolate, o su eventuali callosità.

Per le dita ingiallite dalla nicotina, c’è un altro rimedio a base di succo di limone. Sciogli mezzo cucchiaino di sale nel succo di mezzo limone. Strofina sulle macchie un dischetto o un batuffolo di cotone imbevuto nella soluzione di sale e limone. Una variante è la preparazione di una pasta con bicarbonato e succo di limone, da strofinare sulla parte interessata. Dopo il trattamento, sciacquare accuratamente le mani e passare una crema idratante.

Per rafforzare le unghie fragili ci vengono nuovamente in aiuto olio extravergine di oliva e succo di limone. Massaggia a lungo le unghie con l’emulsione di olio e limone, oppure immergi direttamente le dita. Ripeti il trattamento un paio di volte alla settimana. Oltre a rinforzare le unghie, questo trucco le renderà anche più bianche, più lucide e più belle.

Si consiglia di effettuare questi trattamenti la sera.

La regola è valida per questi e altri trattamenti con acido citrico, vitamina C e oli essenziali di agrumi. Sono infatti sostanze fotosensibilizzanti. Niente paura: basta evitare di esporsi al sole subito dopo l’uso.

Prova la manicure a base di succo di limone: economica, naturale e profumata!