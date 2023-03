In quali Paesi si vive di più in Europa? Ecco chi fa meglio dell’Italia

Un interessante studio statistico ha permesso di stabilire quali sono i Paesi europei dove si vive più a lungo. Quello italiano è un territorio dove la vita media continua ad avere una tra le maggiori durate, ma c’è anche chi fa meglio.

Quello sull’aspettativa di vita nei diversi Paesi rappresenta un tema che suscita grande interesse. Anche perché spesso emergono numeri che diventano indice di valutazioni sulla qualità e gli stili di vita. Da tempo, ad esempio, si indica l’Italia come un Paese tra i più longevi nel Mondo. Spesso gli scienziati hanno posto l’accento sullo stile di vita alimentare basato sulla dieta mediterranea come una delle possibili chiavi di lettura rispetto a questa evidenza statistica.

In quali Paesi in Europa si vive di più? Cosa dicono i dati

Secondo i dati Eurostat relativi al 2021 in Europa si vive mediamente 80,1 anni. Non bisogna, inoltre dimenticare che nei numeri influisce probabilmente anche il fattore Covid. Nel 2019 si viveva in media 81,3 anni, con un calo nel 2020 e nel 2021. La prima diminuzione aveva portato il dato fino a 80,4 anni con -0,9 anni.

I dati generali europei segnalano che le donne continuano ad avere maggiore longevità. Per loro l’aspettativa di vita nel 2021 è stata di 82,9 anni. Per gli uomini, invece, si parla di 77,2 anni.

Per quel che riguarda, invece, il trend generale si può anche segnalare un altro dato. Tra il 2002 ed il 2021 si è avuto un incremento generale della vita media in Europa di 2,5 anni. Prima il dato era di a 77,6 anni.

Rispetto al 2022 le donne vivono 2 anni in più e gli uomini 2,9 anni.

Italia sempre ai primi posti, ma c’è chi fa meglio

In base agli ultimi numeri emersi con l’ultima analisi Eurostat, i dati italiani restano migliori rispetto a quelli della maggior parte delle altre nazioni. L’Italia è uno dei paesi dove si vive di più in Europa. Si parla di un’aspettativa di vita quantificata in 82,7 anni per il 2021.

Ci sono, però, due Paesi che nel 2021 sono arrivati a numeri più alti. Uno è la Spagna con 83,3 anni. L’altro è la Svezia (83,1). Proprio l’Italia è al terzo posto, con il Lussemburgo che ha fatto anch’esso registrare come dato 82,7 anni.

Altri numeri su alcune regioni

Con questi numeri, dunque, si scopre in quali Paesi si vive di più in Europa. Andando più nello specifico dei dati raccolti, la regione in Europa dove si vive di più è quella di Madrid (85,4 anni). In questa speciale graduatoria il territorio italiano con il miglior dato a livello nazionale è la Provincia Autonoma di Trento con 84,2 anni. Nella top 10 europea anche la Provincia Autonoma di Bolzano con 83,8 anni.