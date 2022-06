Sono sempre di più le persone che scelgono di costruire un piccolo orto nel proprio giardino. Addirittura c’è chi ha deciso di procurarsi delle cassette e di coltivare alcuni ortaggi su balconi e terrazzi.

Sicuramente mangiare ciò che si è coltivato non è soltanto una comodità e una grande soddisfazione. Significa anche risparmiare sulla spesa e sapere esattamente cosa stiamo mangiando. Nella scelta delle colture, il pomodoro è una delle specie che, con pochissime piante, garantisce un raccolto abbondante.

Purtroppo, anche questa pianta può incappare in qualche ostacolo che solitamente si traduce nell’attacco di parassiti o in malattie specifiche che fanno ingiallire e appassire le foglie. Tuttavia, niente è perduto grazie ad alcuni trattamenti naturali da utilizzare preventivamente o come cura.

Un altro aspetto importante della coltivazione del pomodoro è la fertilizzazione che deve avvenire più volte nel corso della crescita della pianta. Ma al posto dei costosi fertilizzanti chimici, che si trovano in commercio, ecco svelato il miglior concime naturale casalingo specifico per nutrire i pomodori.

Tutto nasce grazie all’analisi delle sostanze necessarie alla pianta di pomodoro, ma anche di peperone. Si è scoperto che affinché queste colture producano frutti grossi e abbondanti necessitano di fosforo, potassio e azoto. Dunque, è bastato pensare a quali alimenti contenessero queste sostanze, per far nascere questo straordinario concime liquido, ed ecco come prepararlo.

Il miglior concime naturale casalingo per avere pomodori grossi e succosi e peperoni carnosi costa pochi centesimi e ci lascerà a bocca aperta

I pomodori si nutrono fondamentalmente dell’azoto contenuto nel terreno. A volte però, questo non ne ha a sufficienza per una crescita ottimale. Ciò soprattutto se la pianta non è stata messa a dimora nel terreno, ma in una fioriera o in un vaso.

In questo caso servirà un aiuto esterno e il concime spray, la cui ricetta scopriremo tra poco, è pensato per questo. Tutto ciò che ci occorre lo troveremo sicuramente nella nostra cucina. Infatti, la natura delle piante è fatta in modo che ogni specie possa aiutare un’altra.

Allora ci servirà 1 tazzina di caffè freddo avanzato, 2 tazzine di aquafaba (quella dei ceci) e della farina di frumento. I ceci e la loro acqua di cottura garantiranno l’apporto di magnesio e fosforo, mentre il grano di potassio e zinco.

A questo punto mescoliamo tutto insieme a 1 litro d’acqua e lasciamo riposare una notte intera. Trascorso questo tempo, il liquido potrà essere spruzzato direttamente sulla piantina o sul terreno attorno.

