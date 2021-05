All’interno di una coppia le discussioni possono essere all’ordine del giorno, soprattutto se è avvenuto un recente cambiamento che ha alterato l’equilibrio precedente. Si può trattare dell’inizio della convivenza o della nascita di un figlio, del cambio di lavoro o delle ingerenze del mondo esterno. Se oltre ai motivi del litigio la tensione è alterata da stress, stanchezza e preoccupazioni, un semplice diverbio può trasformarsi in una vera e propria tempesta emotiva. La coppia finirebbe per risentirne per lungo tempo. Ecco illustrato il metodo più efficace per litigare in modo costruttivo col proprio partner.

La stanza del litigio: come utilizzarla

Molti sono i metodi che possono aiutare a regolare e moderare una discussione, non sempre è facile tenerli a mente e applicarli quando si è nel bel mezzo di una crisi di rabbia. Un consiglio utile da seguire è quello di stabilire con il proprio partner di assegnare ad una stanza della casa un ruolo ben preciso. Questa diventerà la “stanza del litigio”. Ogni qual volta uno dei due avverta il sopraggiungere del nervosismo, può invitare immediatamente il partner nella stanza deputata a luogo della disputa.

Perché è così efficace?

Questo metodo all’apparenza così semplice, funziona molto bene. Innanzitutto ricorda alla coppia che fra di essa c’è un patto, un’alleanza, una comunione d’intenti che fungerà da tramite e da canale comunicativo. Non farà sentire i singoli da soli nel proprio disagio.

Accettare quindi il patto di trasferire la discussione in un luogo sicuro, smorza nell’immediato gran parte della tensione che si viene a formare all’inizio della discussione e che poi devia i discorsi dal fulcro vero e proprio. Il reale motivo del litigio.

Questa calma, anche se di pochi secondi aiuta a riprendere parte della lucidità, a riflettere meglio sulle parole da usare e sicuramente almeno all’inizio anche a strappare un insospettato sorriso. Si potranno così affrontare i dissapori in maniera insospettabilmente serena. Questo è il metodo più efficace per litigare in modo costruttivo proprio partner.