Ci sono oggetti e prodotti che abbiamo in casa che nascono per usi specifici. Spesso è difficile immaginare che questi possano svolgere funzioni completamente diverse dalle loro. Eppure, sia oggetti, sia prodotti per la casa possono essere riadattati altri usi e possono darci una mano nelle faccende di tutti i giorni. Questo è il caso della lacca per i capelli che molti di noi conoscono soltanto per la tenuta della messa in piega. È davvero incredibile ma soltanto in pochi sanno che la lacca per capelli è il nostro alleato numero uno per le pulizie in casa.

Un oggetto davvero utile

A chi non è mai successo di utilizzare la lacca per i capelli almeno una volta nella vita? Usata sia in casa e sia dai parrucchieri, la lacca per i capelli è un fantastico prodotto che ci aiuta a fissare la piega appena fatta. Specialmente quando le condizioni meteo sono avverse, applicare della lacca sui nostri capelli ci permetterà di fissarne la forma per diverse ore. Per le donne è un prodotto irrinunciabile. Quello che forse non tutti sanno è che questo incredibile prodotto può essere utilizzato per aiutarci nelle faccende domestiche. Scopriamo in che modo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

È davvero incredibile ma soltanto in pochi sanno che la lacca per capelli è il nostro alleato numero uno per le pulizie in casa

Può sembrare strano, ma la lacca per i capelli è un prodotto molto efficace per eliminare macchie ostili dai tessuti. Ad esempio, se abbiamo macchiato i nostri abiti con del vino, dell’inchiostro o dello smalto per le unghie non dobbiamo allarmarci. Dopo aver tamponato la macchia e rimosso i residui in eccesso, dovremo spruzzare la lacca su un panno in microfibra e strofinare delicatamente il nostro tessuto. A questo punto, potremo mettere in lavatrice il capo macchiato senza paura perché la macchia verrà via facilmente.

Se siamo amanti del fai-da-te ed abbiamo usato delle viti, è probabile che queste con il tempo tendano ad allentarsi. Se non vogliamo perdere tempo, dopo averle strette per bene sarà sufficiente vaporizzare della lacca sulle viti. In questo modo rimarranno ben fissate e non si allenteranno più.

Le tende aiutano a proteggere la nostra casa da occhi indiscreti, ma purtroppo anche esse sono vittime della polvere. Da oggi però potremo tenere lontana la polvere facilmente usando la lacca per i capelli. Infatti, vaporizzata sulle tende, la lacca crea una sorta di barriera protettiva che impedisce alla polvere di depositarsi facilmente.

Approfondimento

Solo in pochi conoscono questi trucchetti geniali ed efficaci per rimuovere l’inchiostro dalle mani con un solo e semplice gesto.